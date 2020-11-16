Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Башкирии выросло в пандемию в 8,6 раза

Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 8,6 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,1 раза до 1961 рубля. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса.1 Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.