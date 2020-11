Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Башкирии выросло в пандемию в 8,6 раза

МТС Банк изучил, как изменились предпочтения жителей Башкирии при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.

2020 год внес значительные изменения в потребительские привычки жителей региона и работу бизнеса. С весны этого года многие крупные компании и малые предприятия переориентировали свои каналы продаж: заметно выросли онлайн-транзакции в категориях, где раньше господствовали офлайн-продажи. А введение новых ограничительных мер в начале октября снова побудило потребителей вернуться к покупкам в интернете после летних послаблений. Наибольший рост онлайн-продаж показали магазины одежды и аксессуаров. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 8,6 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,1 раза до 1961 рубля. Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса.1 Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках. На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – косметика. Прирост в этой категории в октябре составил 4,8 раза год к году, средний чек на оплату уменьшился в 2,1 раза. Затем идет программное обеспечение – рост в 3,2 раза, рост среднего чека составил 69%. Топ 10 категорий по росту онлайн-продаж в Республике Башкортостан октябрь 2020 к октябрю 2019 по данным МТС Банка Категория Увеличение количества транзакций Изменение среднего чека Увеличение объемов продаж Одежда, аксессуары в 8,6 раза - 2,1 раза в 4,2 раза Косметика в 4,8 раза + 69% в 8,1 раза Программное обеспечение в 3,2 раза - 39% в 2,4 раза Курьерские услуги в 3 раза - 26% в 2,3 раза Страхование в 2,9 раза - 2,1 раза 41% Благотворительность в 2 раза + 2,3 раза в 3,7 раза Рестораны, фастфуд 96% +11% в 2,3 раза Цветы 75% + 2,1 раза в 3,8 раза Зоотовары 33% - 4% 32% Супермаркеты 26% - 12% 11% Снижение среднего чека в большинстве категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки жители региона стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Наибольшее увеличение среднего чека наблюдалось на оплату благотворительности (+2,3 раза) и покупку цветов (+2,1 раза). Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, в телекоммуникационных услугах количество транзакций увеличилось всего на 5%, а продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров, наоборот, уменьшились на 11%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-знакомства (+2 раза) и онлайн-кинотеатры (+44%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении. Учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары. Методология исследования Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Башкортостан. Учитывались платежные операции в октябре 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

