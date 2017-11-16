В офисе Сбербанка в Уфе открылись универсальные окна приема граждан МФЦ

В офисе Сбербанке на улице Кирова, 34 открылся Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Открытие универсальных окон МФЦ в офисах Сбербанка – уникальный совместный пилотный проект государственного учреждения и банка. Его основная цель – создать более комфортные условия обслуживания граждан.

Многофункциональный центр в офисе Сбербанка оказывает более 260 видов услуг. Наиболее востребованными являются: регистрация права собственности, регистрация и подтверждение личности на портале госуслуги, оформление паспорта гражданина РФ, получение ИНН/СНИЛС, предоставление сведений налоговой службы.

- Возможность получить банковские и государственные услуги в одном месте значительно сэкономит время уфимцев, – сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Мы надеемся, что жители нашего города оценят партнерство с МФЦ. Если мы увидим востребованность такой совместной работы, то проект будет реализован и в других городах республики.