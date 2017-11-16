В офисе Сбербанка в Уфе открылись универсальные окна приема граждан МФЦ
Открытие универсальных окон МФЦ в офисах Сбербанка – уникальный совместный пилотный проект государственного учреждения и банка. Его основная цель – создать более комфортные условия обслуживания граждан.
Многофункциональный центр в офисе Сбербанка оказывает более 260 видов услуг. Наиболее востребованными являются: регистрация права собственности, регистрация и подтверждение личности на портале госуслуги, оформление паспорта гражданина РФ, получение ИНН/СНИЛС, предоставление сведений налоговой службы.
- Возможность получить банковские и государственные услуги в одном месте значительно сэкономит время уфимцев, – сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Мы надеемся, что жители нашего города оценят партнерство с МФЦ. Если мы увидим востребованность такой совместной работы, то проект будет реализован и в других городах республики.
Режим работы универсальных окон МФЦ соответствует режиму работы офиса Сбербанка – с 09:00 до 18:00. Получить более подробную информацию можно как в самом офисе, так и по телефону контакт-центра МФЦ «Мои Документы» + 7 (347) 2465533.