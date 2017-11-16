Уфимка смогла вернуть страховку по кредиту через Верховный суд России

Этот судебный прецедент поможет многим людям, отстаивающим свои права в спорах с банками в других регионах страны.

Жительница Уфы Гульнур Исламова смогла вернуть сумму страховки, навязанную ей при получении банковского потребительского кредита одним из банков, только через Верховный суд России. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Женщина смогла получить потребительский кредит в сумме 240 тысяч рублей только после того, как оформила договор страхования жизни. Дополнительная сумма по страховке достигла еще 35 тысяч рублей.

Через два дня женщина решила расторгнуть договор страхования и вернуть деньги, как это положено делать по закону. Однако сделать это оказалось не так-то просто, потому что, как выяснилось, юристы банка нашли в законе «лазейку», чтобы не исполнять предписание Банка России о возврате денег при своевременном, в течение пяти дней, расторжении договора страхования.

Примечательно, что на республиканском уровне судебные инстанции выносили решения в пользу банка. Но Верховный суд России встал на защиту потребителя.

Как отмечают адвокаты, банки крайне неохотно идут на расторжение договоров страхование и возмещение страховых взносов. Ради этого сотрудники банков стараются нередко оттянуть срок принятия заявления о расторжении договора страхования, чтобы по истечении пятидневного срока иметь возможность отказать клиенту.

Однако постановление Верховного суда России по иску уфимки Гульнур Исламовой теперь может стать серьезным подспорьем другим потребителям банковских услуг. Основываясь на этом прецеденте, суды должны будут рассматривать подобные иски в ином ключе.