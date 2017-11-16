Минфин Башкирии отозвал контракт на разработку проекта кластера Бурзянский

Проект должна была разработать компания «Геовектор».

Комиссия минфина республики отказала госкомитету по предпринимательству и туризму Башкирии в согласовании контракта на разработку проекта инфраструктуры туристического кластера "Бурзянский", сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Итоги тендера на отбор проектировщика были подведены в конце октября. Контракт планировалось заключить с ООО «Геовектор», которое согласилось исполнить контракт за 19 млн руб.

К началу июня следующего года победителю торгов нужно было спроектировать около 2,1 км дороги облегченного типа, 2 км линии электропередач, трансформаторную подстанцию, 1,5 км водопровода, 0,6 км газопровода с газораспределительным пунктом, канализацию протяженностью 400 м, теплотрассу длиной 350 м. с тепловым пунктом. Также необходимо было подготовить проект планировки и межевания территории.

Заявки на участие в тендере подавали еще две компании – ООО «Альтаир гео» и «Проектный институт «Башжилкоммунпроект». Конкурсная комиссия нашла недочеты в их заявках.

Министерство финансов республики провело свою проверку, по итогам которой было признано, что заявка "Геовектора" тоже была ненадлежащей. Компания подала заявку в бумажном виде в связи с чем «установить наличие электронной подписи, как и ее подлинность, невозможно».

Совладелец компании «Геовектор» Эдгар Мирсаяпов рассказал «Коммерсанту», что компания уже оплатила банковскую заявку и начала работать над проектом.