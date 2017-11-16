Минфин Башкирии отозвал контракт на разработку проекта кластера Бурзянский
Комиссия минфина республики отказала госкомитету по предпринимательству и туризму Башкирии в согласовании контракта на разработку проекта инфраструктуры туристического кластера "Бурзянский", сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Итоги тендера на отбор проектировщика были подведены в конце октября. Контракт планировалось заключить с ООО «Геовектор», которое согласилось исполнить контракт за 19 млн руб.
К началу июня следующего года победителю торгов нужно было спроектировать около 2,1 км дороги облегченного типа, 2 км линии электропередач, трансформаторную подстанцию, 1,5 км водопровода, 0,6 км газопровода с газораспределительным пунктом, канализацию протяженностью 400 м, теплотрассу длиной 350 м. с тепловым пунктом. Также необходимо было подготовить проект планировки и межевания территории.
Заявки на участие в тендере подавали еще две компании – ООО «Альтаир гео» и «Проектный институт «Башжилкоммунпроект». Конкурсная комиссия нашла недочеты в их заявках.
Министерство финансов республики провело свою проверку, по итогам которой было признано, что заявка "Геовектора" тоже была ненадлежащей. Компания подала заявку в бумажном виде в связи с чем «установить наличие электронной подписи, как и ее подлинность, невозможно».
Совладелец компании «Геовектор» Эдгар Мирсаяпов рассказал «Коммерсанту», что компания уже оплатила банковскую заявку и начала работать над проектом.
Напомним, что кластер планируется создать на территории сразу нескольких районов Башкирии – Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского. В его развитие планируется вложить до 1,7 млрд руб., в том числе 1,4 млрд средства инвестора, еще 300 млн руб. – федеральные средства и 30-40 млн руб. – средства республики.