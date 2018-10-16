Зачем бизнесу интеллект или сколько денег приносят нематериальные активы

- Одна треть стоимости товаров, произведенных в мире, основана на интеллектуальной собственности. Пример – компания Uber, которая не имеет больших материальных активов, оценивается в 69 миллиардов долларов, она создана двумя людьми, столкнувшимися с трудностями заказа такси в Париже, - так ведущий телеканала РБК-Уфа Равиль Ватолин обозначил важность обсуждаемой темы для бизнеса.

Сколько стоят идеи

Валерий Медведев Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Роль интеллектуальной собственности растет каждый год. Так по данным платежного баланса Россия в прошлом году заплатила за ее использование иностранным партнерам почти 6 млрд долларов. А доходы от лицензионных сборов за 20 лет (с 1990 по 2010 годы) в мире выросли с 27 до 180 млрд долларов, по словам одного из спикеров управляющего партнера юридической фирмы «Городисский и партнеры» Валерия Медведева. Или в среднем на одну треть каждый год.

Так же он привел такой пример. Если в 1975 году в стоимости всех мировых активов доля нематериальных активов составляла всего 17%, то в 2015 – уже 84%. Ситуация изменилась коренным образом.

Именно поэтому предпринимателям надо задуматься о том, чтобы оценить эти нематериальные активы (права на интеллектуальную собственность в том числе), включить их в баланс предприятия и получить ряд преимуществ на рынке, включая рост стоимости своего бизнеса. Это актуально для тех предпринимателей, которые собираются развивать свой бизнес, будут расти, а не стоять на одном месте.

А как у нас

Ситуация в стране с развитием нематериальных активов довольно плачевная. Такой вывод можно сделать, если вдуматься в данные, приведенные на конференции.

Количество новых заявок на изобретения в России за три года уменьшилось почти на 20%: с 45 517 в 2015 году - до 36 454 в 2017 году. При этом доля заявителей-иностранцев составила в 2017 году 37,5% (в 2016 году было 35,6%). Для сравнения: в Китае в прошлом году было подано более 1 миллиона 381 тысячи заявок на новые изобретения, а доля иностранцев среди заявителей была лишь 9,8%.

Если перевести эти цифры на доступный язык, то получается, что наша страна стала менее креативной, менее изобретательной, а почти каждое третье изобретение придумывают в нашей стране иностранцы.

При этом Башкирия находится в ТОП-5 регионов страны по заявкам на изобретения, в 2017 году в регионе было подано 642 заявки. Это пятый показатель после Татарстана (688), Московской области (3126), Санкт-Петербурга (1631) и Москвы (5547).

Как интеллект превращается в деньги

Айдар Зубаиров Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Как стоимость бренда, товарного знака превращается в деньги Медиакорсети пояснил участник конференции председатель регионального отделения ООО «Деловая Россия» Айдар Зубаиров.

- Возьмем лесоруба. Он может пользоваться местным топором стоимостью 300 рублей, допустим. Но в том же магазине можно купить топор из Финляндии известной марки за 3500 рублей. Откуда такая разница? - задал вопрос Айдар Зубаиров. – Ведь стоимость материалов и обработки сопоставимы. Это и есть цена нематериальных активов. Бренд, репутация, технологии, качество.

Также он пояснил, что оценкой нематериальных активов в основном занимаются крупные компании, малый бизнес практически не считает свою интеллектуальную собственность, а в среднем бизнесе задумываются над этим, когда переходят в своем развитии к освоению новых территорий.

Вместо выводов

Интеллектуальную собственность нельзя недооценивать. Простой пример: вы поручили своему сотруднику снизить себестоимость выпускаемой на вашем предприятии продукции. Он придумал какие-то усовершенствования в технологии, и ваш бизнес стал конкурентоспособнее. Если вы не оформите эту разработку как собственность вашего предприятия и при этом не заплатите ее автору авторское вознаграждение, то через некоторое время он сможет зарегистрировать свою идею на себя и вполне законно потребовать от вас выплат за пользование своей разработкой.