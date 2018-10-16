Расходы бюджета на «цифровую экономику» выросли на 1,08 триллиона рублей
Накануне глава Минкомсвязи России Константин Носков выступил на презентации национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года.
По словам министра, расходы на проект выросли. Об этом пишет RNS.
Сумма дополнительных трат из бюджета России на реализацию программы «Цифровая экономика» до 2024 года будет равна 1,08 триллиона рублей.
Так в течение шести лет на нормативное регулирование цифровой среды будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. На создание информационной инфраструктуры из российской казны направят 413 миллиардов рублей. Подготовка специалистов по цифровой экономике обойдется в 138 миллиардов рублей. На информационную безопасность выделят 18 миллиардов рублей, а на цифровые технологии – 282 миллиарда рублей, сказал глава Минкомсвязи.
Чиновник добавил, что до 2024 года на «Цифровое государственное управление» планируется потратить 226 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении услуг в электронном виде.
Главной задачей программы является увеличение внутренних расходов на развитие цифровой экономики. Отечественный софт хотят сделать более конкурентоспособным. Не стоит забывать и о необходимости создания безопасной инфраструктуры, подытожил Носков.