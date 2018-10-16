Радий Хабиров заявил, что намерен разобраться в вопросах вокруг шихана Торатау

Накануне, 15 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе второй части оперативного совещания правительства республики после отключения прямой трансляции затронул вопрос о шихане Торатау. Напомним, на разработку горы претендует Башкирская содовая компания, однако с этим не согласны экологи и общественники.

На совещании же в правительстве Радий Хабиров дал четкое указание к четвергу, 18 октября, представить ему отчет о сложившейся ситуации. Когда же кто-то из чиновников на совещании стал излагать историю конфликта вокруг снятия с шихана охранного статуса памятника природы, Радий Фаритовиич довольно резко возразил.

- Про памятник я вам сам расскажу. Я родился там и вырос. И мама у меня похоронена в трех километрах оттуда, - заявил он. - Просто надо вникнуть в ситуацию и разбираться. Предприятие тоже должно жить. Вы находитесь в диалоге с БСК? Жду от вас аргументов и спокойный вдумчивый анализ.

Радий Хабиров пояснил, что разобраться в ситуации его попросил лично полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

- Надо понять, как поступить, чтобы предприятие работало и как не нанести ущерб природе. Надо эту ситуацию «расшивать» каким-то образом. Она не может продолжаться бесконечно, - подчеркнул руководитель региона.