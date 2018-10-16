Падение темпов строительства в Башкирии составило 12,5%
Сегодня, 10:46ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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Статистики опубликовали данные за 9 месяцев текущего года.
За прошедшие 9 месяцев текущего года в Башкирии введено в эксплуатацию 16,9 тысяч квартир общей площадью 1,4 миллиона квадратных метра. Если сравнивать с прошлым годом с тем же периодом, в этом году ввели в действие жилья значительно меньше – на 12,5%. Об этом сообщает «Башкортостанстат».
На каждую 100 человек населения в Башкирии введено в эксплуатацию 343 квадратных метра. В Приволжском федеральном округе (ПФО) по этому показателю – на душу населения – Башкирия на 4 месте, а в целом по вводу на втором.
Из общего количества построенного жилья, доля, построенная населением за свой счет (собственные деньги и кредиты) равна 73%. Остальное построено и введено застройщиками-юрлицами.
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