Падение темпов строительства в Башкирии составило 12,5%

За прошедшие 9 месяцев текущего года в Башкирии введено в эксплуатацию 16,9 тысяч квартир общей площадью 1,4 миллиона квадратных метра. Если сравнивать с прошлым годом с тем же периодом, в этом году ввели в действие жилья значительно меньше – на 12,5%. Об этом сообщает «Башкортостанстат».