Хабиров пообещал уволить чиновников в случае банкротства издательства «Башкортостан»

Радий Хабиров призвал к ответу членов правительства, имеющих отношение к процедуре банкротства издательства «Башкортостан». Как стало известно Медиакорсети, жесткий разговор на эту тему состоялся во второй части заседания правительства накануне, 15 октября.

- Это ГУП? Почему вы допустили некачественное управление? Кто за этим следил? – обратился он к вице-премьеру Евгению Гурьеву, курирующему вопросы имущественных отношений.

Тот пояснил, что по состоянию на начало октября предприятие имело дебиторскую задолженность в размере 49,84 млн руб., сумма кредиторской задолженности составляла 385,56 млн руб. Основные долги были накоплены в 2009 году при покупке нового оборудования. Сделка оказалась неудачной, точнее, не столько сделка, сколько полученный под нее кредит, который издательство не смогло вернуть. Смена руководства предприятия не помогла выправить ситуацию. Больше ста сотрудников издательства уже получили уведомления о сокращении.

Стоит отметить, что именно минземимущества (а точнее, подотчетная ему инвестиционная компания «Региональный фонд») является одним из крупнейших кредиторов издательства, его требования оцениваются в 133,53 млн руб. Банку ВТБ издательство должно еще 178 млн рублей по кредитному договору. Инициатором процедуры банкротства стало именно минземимущества Башкирии. Однако решение чиновников обанкротить предприятие, чтобы обнулить его долги, Радия Хабирова категорически не устроило.

- У нас в республике больше 4 млн населения. И вы мне сейчас заявляете, что у нас единственное государственное издательство прекращает свое существование? – возмутился руководитель республики. - Кто-нибудь из вас может привести хотя бы один пример выхода из кризиса через процедуру банкротства, чтобы предприятие начало работать?.. Помещения в центре у них, там через какое-то время, видимо, хороший публичный дом может получиться или торговый центр. А всю технику полиграфическую во вторчермет сдадим. Как вы допустили это?

По мнению Радия Хабирова при условии, что издательство является ГУПом, у представителей государства было немало возможностей через бюджетное финансирование решить проблему его долгов. Однако этого не произошло.

- Я крайне негативно отношусь ко всем процессам, связанным с банкротством. Все эти красивые слова «финансовое оздоровление», «конкурсные процедуры», «реестры»… Никогда на моих глазах не было такого, чтобы банкротство закончилось хорошо, - сказал Радий Хабиров. - Предприятие должно работать. Будем решать проблему. Можете акционировать и т.д. Это должно быть государственное предприятие со стопроцентным капиталом.

Между тем, как выяснилось, на 23 октября уже намечена дата проведения собрания, на котором может быть одобрено решение о прекращении хозяйственной деятельности издательского дома «Башкортостан».

Суровый разговор состоялся и на тему банкротства МУП ИСК г. Уфы. На сей раз к ответу был призван врио главы столичной мэрии Салават Хусаинов.

- Настоятельно рекомендую, остановите, пожалуйста, все эти процессы, - твердо произнес Радий Хабиров, обращаясь к нему. - Давайте мы вдумчиво и спокойно разберемся, но при этом очень быстро. У меня совсем нет задачи остановить жилищное строительство. Нам нужно строить, и строить много.