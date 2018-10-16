Чубайс рассказал о возобновляемых источниках энергии в России

Он отметил, что в 2015 году объемы ввода ВИЭ в мире впервые обогнали классические источники энергии.

Как сообщает Rostovgazeta.ru, на территории Российской Федерации уже к 2024 году планируется возвести более 5 ГВт солнечных и ветростанций. Из-за чего логичным оказывается вопрос: станет ли Россия связывать свое дальнейшее развитие с исключительно углеводородами и придет ли к выводу, что инновации невозможны без возобновляемой энергетики?

На данный момент системы поддержки ВИЭ работают порядка в 170 государствах. Мировые стратегические ориентиры составляют от 25% до 80% от производства электроэнергии. Планируется, что к 2024 году Россия достигнет показателя энергобаланса в 1%, а к 2035 – от 1,8% до 2,4%. Чубайс уверяет, что нашей стране не требуется гнаться за более развитыми странами, так как у нас имеется все нужное для осмысленного и перспективного использования углеводородной энергетики.

По словам Чубайса, Россия имеет перспективные природные возможности для использования систем ВИЭ. Так как большая часть территории государства находится в зонах континентального и резко континентального климата, то это располагает к хорошему уровню инсоляции, на которую не оказывают воздействие южные регионы. Кроме того, РФ обладает самым высоким в мире ветропотенциалом.

Тем не менее все возможности по переработке твердых бытовых отходов в электроэнергию государством практически не задействованы: из 60 миллионов тонн отходов термической переработке подвергается только 1%. Также постройка энергомощностей на ТБО сможет решить вопрос свалок в Московской области.

В нашей стране постройка солнечных, ветростанций и переработки ТБО проходит через специальный механизм договоров поставки мощности (ДПМ) для ВИЭ. За последние несколько лет в сфере ветроэнергетики образовалась новая ценовая конкуренция, а в отрасль внедрились другие крупные инвесторы – РОСНАНО, “Фортум”, “Энел”, “Росатом”. В 2018 году стоимость уменьшились в два раза относительно максимального “капекса”: с 130 тысяч до 66 тысяч рублей за кВт установленной мощности объекта со стороны фонда “РОСНАНО-Фортум”. Во всех трех сферах ВИЭ (солнце, ветер, ТКО) РОСНАНО и его партнеры заняли лидирующие позиции, и в их подчинении оказалось более половины рынка инновационной индустрии для России.