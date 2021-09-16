Башкирия запросила почти 15 миллиардов на развитие Нефтекамска и Южных ворот в Уфе

Напомним, что по словам Президента России Владимира Путина, инфраструктурный кредит выдается под 3% годовых, сроком на 15 лет, а его «одобрение» зависит от финансовой политики региона. Так, если у субъекта меньше долгов, то и больше инфраструктурных кредитов он может получить.