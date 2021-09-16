Башкирия запросила почти 15 миллиардов на развитие Нефтекамска и Южных ворот в Уфе

Башкирия подала заявку на получения инфраструктурного кредита по двум проектам. Как сообщает Андрей Назаров агентству ТАСС, всего у региона предусмотрен лимит в 14,8 миллиардов рублей на получения подобных кредитов. Так, по словам премьера, в рамках данной суммы была подана заявка на развитие двух инвестиционных проектов: «Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" и "Комплексная застройка территории "Южные ворота" в Уфе".
Отмечается, что в том случае, если сумма бюджетного кредита будет увеличена, то в правительстве Башкирии рассмотрят подачу заявки еще и на улучшение городского электротранспорта.
Напомним, что по словам Президента России Владимира Путина, инфраструктурный кредит выдается под 3% годовых, сроком на 15 лет, а его «одобрение» зависит от финансовой политики региона. Так, если у субъекта меньше долгов, то и больше инфраструктурных кредитов он может получить.