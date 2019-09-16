Радий Хабиров объявил, кто персонально отвечает за подачу тепла в дома в Башкирии

Сегодня, 16 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра ЖКХ Башкирии Борис Беляев доложил о готовности к отопительному сезону в республике. По его словам, на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в этом году было потрачено 7,9 млрд рублей.

Борис Беляев пояснил, что большая часть средств ушла на капитальный ремонт многоквартирных домов, ликвидацию щелей и трещин. Также были модернизированы котельные, водозаборы и насосные станции. Сейчас идет работа над устранением «отдельных недочетов», как выразился глава ведомства.

Уже есть три муниципалитета, которые обеспечили подключение тепла. Лучше всего с поставленной задачей справились власти Межгорья, там город уже полностью отапливается. Подано отопление в социальные объекты в Учалинском районе. Постепенно к ним присоединяются и другие города и районы.

- Как только среднесуточная температура установится на уровне отметки восемь градусов тепла и будет оставаться таковой в течение пяти дней, по всей Башкирии должен будет начаться отопительный сезон, - пояснил Борис Беляев.