В Башкирии 19 участков земли сдадут в аренду без торгов под крупные инвестпроекты

За первые 6 месяцев 2021 года в Правительстве приняли 13 распоряжений по предоставлению в аренду земельных участков. 7 из этих решений – для реализации масштабных приоритетных проектов, 4 – для многоквартирных инвестиционных проектов, еще 2 решения – для размещения социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, сообщается на сайте Правительства Башкирии.