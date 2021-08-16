В Башкирии 19 участков земли сдадут в аренду без торгов под крупные инвестпроекты

Сегодня Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии работает над подготовкой проектов распоряжений главы региона о предоставлении земельных участков государственной или муниципальной собственности в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты. Все они соответствуют критериям, установленным Законом республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».
Данная форма поддержки инвесторов осуществляется в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. В том числе и для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
За первые 6 месяцев 2021 года в Правительстве приняли 13 распоряжений по предоставлению в аренду земельных участков. 7 из этих решений – для реализации масштабных приоритетных проектов, 4 – для многоквартирных инвестиционных проектов, еще 2 решения – для размещения социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, сообщается на сайте Правительства Башкирии.