Уфа заняла 28 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Рейтинг российских городов по вводу жилья в 2020 году составили эксперты РИА Новости. Уфа также попала в этот список и заняла 28 место.
Так, в городе ввели 0,7 квадратного метра общей площади в перерасчете на одного человека в прошлом году. Общий объём ввода жилья в 2020 году в Уфе составил 773 тысячи квадратных метра. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного уфимца, составила 24,5 квадратного метра.
Первое место в рейтинге занял Краснодар, где ввели 1,82 квадратного метра общей площади в перерасчете на одного человека. Также в тройку лидеров вошли Калининград (1,37 кв. м.) и Севастополь (1,34 кв. м.).
Отметим, в Башкирии сохраняется проблема обманутых дольщиков. По данным на июнь в республике насчитывается более семи тысяч таких покупателей квартир. Глава региона Радий Хабиров заверил, что правительство и Минстрой достраивают многоэтажки согласно «дорожной карте», которая рассчитана на несколько лет.