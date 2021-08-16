Уфа заняла 28 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Так, в городе ввели 0,7 квадратного метра общей площади в перерасчете на одного человека в прошлом году. Общий объём ввода жилья в 2020 году в Уфе составил 773 тысячи квадратных метра. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного уфимца, составила 24,5 квадратного метра.