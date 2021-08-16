Уфа заняла 28 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Уфа заняла 28 место в рейтинге городов России по вводу жилья
Уфа заняла 28 место в рейтинге городов России по вводу жилья
Вчера, 16:44ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, сколько новой жилой площади появилось в столице Башкирии.

Рейтинг российских городов по вводу жилья в 2020 году составили эксперты РИА Новости. Уфа также попала в этот список и заняла 28 место.

Так, в городе ввели 0,7 квадратного метра общей площади в перерасчете на одного человека в прошлом году. Общий объём ввода жилья в 2020 году в Уфе составил 773 тысячи квадратных метра. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного уфимца, составила 24,5 квадратного метра.

Первое место в рейтинге занял Краснодар, где ввели 1,82 квадратного метра общей площади в перерасчете на одного человека. Также в тройку лидеров вошли Калининград (1,37 кв. м.) и Севастополь (1,34 кв. м.).

Отметим, в Башкирии сохраняется проблема обманутых дольщиков. По данным на июнь в республике насчитывается более семи тысяч таких покупателей квартир. Глава региона Радий Хабиров заверил, что правительство и Минстрой достраивают многоэтажки согласно «дорожной карте», которая рассчитана на несколько лет.

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