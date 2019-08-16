Уфа уступила Казани по уровню поддержки бизнеса более чем в 10 раз
2.5 млн рублей господдержки предпринимательства, выделенных в Уфе за год, не идут ни в какое сравнение с 30 млн рублей в Казани.
Глава Совета Союза предпринимателей Уфы Ольга Одинокова в своем недавнем выступлении перед чиновниками мэрии отметила такую неприятную деталь, как слабую поддержку предпринимательства со стороны администрации города. Об этом сообщил РБК-Уфа.
Сейчас сумма поддержки малого и среднего бизнеса, выделяемая их городского бюджета за год, составила 2,5 млн рублей.
- Для Уфы – просто позор, - заявила Ольга Одинокова.
По ее словам, в той же Казани на поддержку предпринимательства выделяют свыш 30 млн рублей в год, в Новосибирске – 25 млн рублей, а в Екатеринбурге – боле 8 млн в год.
Характерно, что мнение Ольги Одиноковой поддержали депутат столичного горсовета Павел Васильев и начальник профильного управления мэрии Уфы Елена Суворова.
Если вспомнить, что бюджет города который год выполняется с профицитом, можно надеяться, что к высказанному мнению прислушаются.