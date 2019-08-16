Центробанк: в России рост валютных вкладов в 2019 году составил 9%
По данным Центробанка, за первое полугодие текущей года рост объема валютных депозитов в России составил 9%.
Теперь их общая сумма равна 96 миллиардам долларов, что эквивалентно 6 триллионам рублей, сообщает 16 августа газета «Известия».
Эксперты отмечают, что граждане РФ считают валюту более надежным типом накоплений, чем рубли. Повышенный интерес к валютным вкладам за шесть месяцев текущего года, по их мнению, связан с ожиданием больших темпов инфляции и санкций в отношении крупных банков.
В то же время политика дедолларизации Центробанка дестимулирует валютные вклады.
В наиболее крупных российских банках ставки по валютным депозитам гораздо ниже, чем по рублевым. Так, в рублях средний процент по вкладам в июне составил 5,7%, в евро - 0,24%, в долларах - 1,5%.
Отмечается, что объем рублевых вкладов в России гораздо больше, чем в валюте - 23 триллиона. Однако и прирост по ним более медленный - на 2,5% за полугодие.