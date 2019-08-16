Статистика: В Башкирии растет производство электроники и леса

Башкортостанстат опубликовал итоги развития республиканской промышленности за 7 месяцев текущего 2019 года. В целом и среднем индустрия Башкирии выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,5%.

При этом добыча полезных ископаемых выросла на 13,5%. В основном это произошло не за счет, собственно, добычи, а за счет роста услуг в этой сфере. Например, добыча нефти осталась практически на том же уровне – плюс 0,1%, а добыча металлических руд снизилась на 6,2%.

Обрабатывающие производства за семь месяцев подросли 0,5%. Наибольший прирост по этой статье обеспечило производство транспортных средств и оборудования – плюс 54,3%, обработка леса – +47%, производство электрического оборудования – +44,0%.

Среди тех отраслей (видов деятельности), кто «подвел» башкирскую промышленность, особо выделились такие статьи, как монтаж оборудования – минус 6,5%, производство кожаных изделий – минус 13,8%, производство одежды – минус 5,4%.

При росте производства напитков на 5,9%, снизилось производство пищевых продуктов на 3,4%.