Россия сократила вложения в госдолг США на 1,17 млрд долларов

Вложения России в долгосрочные казначейские бумаги США составили 5,296 миллиарда долларов. В мае они были равны 5,25 миллиарда долларов, информирует RNS.

Вложения РФ в краткосрочные казначейские бумаги США в мае упали до 5,552 миллиарда долларов против 6,774 миллиарда долларов в мае. В годовом выражении объем вложений России в американский госдолг в июне снизился на 4,1 миллиарда долларов.

Власти РФ начали снижать размеры вложений в государственный долг США с весны прошлого года. Так в апреле 2018 года российские вложения в американский госдолг сократились с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов. Далее в мае они упали до 14,9 миллиарда долларов.