Лабораторию НИИ медицины труда Башкирии обновят за 103 млн рублей
В рамках национального проекта «Демография».
Масштабная реконструкция начнется вскоре после того, как республика получит первый транш в размере 20 млн рублей до конца года, пишет РБК.
После модернизации здесь в НИИ медицины планируют заниматься фундаментальными неклиническими исследованиями. Кроме того, после реконструкции лаборатория сможет соответствовать международным требованиям.
Уже известен подрядчик проекта, готова проектно-сметная документация. Запустить обновленный корпус планируют в конце 2021 года.
Напомним, что в Уфимском НИИ медицины труда и экологии занимаются проблемами окружающей среды и том, как влияет развитие промышленности на здоровье населения.
Ранее власти Башкирии заявили еще об одном нацпроекте, в рамках которого в Демском районе Уфы планируется построить крупный межвузовский кампус за 11 млрд рублей.
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