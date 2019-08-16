Лабораторию НИИ медицины труда Башкирии обновят за 103 млн рублей

Масштабная реконструкция начнется вскоре после того, как республика получит первый транш в размере 20 млн рублей до конца года, пишет РБК.

После модернизации здесь в НИИ медицины планируют заниматься фундаментальными неклиническими исследованиями. Кроме того, после реконструкции лаборатория сможет соответствовать международным требованиям.

Уже известен подрядчик проекта, готова проектно-сметная документация. Запустить обновленный корпус планируют в конце 2021 года.

Напомним, что в Уфимском НИИ медицины труда и экологии занимаются проблемами окружающей среды и том, как влияет развитие промышленности на здоровье населения.

Ранее власти Башкирии заявили еще об одном нацпроекте, в рамках которого в Демском районе Уфы планируется построить крупный межвузовский кампус за 11 млрд рублей.