«Дорожную карту» по строительству ЖК «Серебряный ручей» рассмотрят в правительстве

В соответствии с алгоритмом, разработанным ООО «Крона» совместно с Правительством и Государственным комитетом РБ по строительству и архитектуре, застройщику необходимо представить в ООО СЗ «РОССО» развернутую информацию об имеющимся в компании имуществе, которое будет рассмотрено в качестве обеспечения финансирования, а также проект завершения строительства своих объектов до конца 2019 года. В июле застройщик пополнил перечень залоговых объектов одним из наиболее крупных активов ГК «Рассвет» - кирпичным заводом «Амстрон», - который планируется передать в качестве обеспечения кредитной линии.

В начале августа застройщик должен получить условия открытия кредитной линии для получения возможности реализации одного из главных активов ГК «Рассвет» - БЦ «Салават Юлаев» - продажа которого является одним из ключевых этапов общей схемы завершения строительства ЖК «Серебряный ручей». По словам директора ГК «Рассвет» Тимербулата Багаутдинова, большая часть необходимой документации, а также экспертных заключений уже предоставлена, и на сегодняшний день застройщик ждет решения об открытии кредитной линии.

- Возможность участия в совещаниях по строительным вопросам позволяет нам, дольщикам проблемных домов, одними из первых узнавать достоверные свежие новости о ходе строительства. На осмотрах объектов мы реально оцениваем состояние нашей стройки, выполнение строительных работ. Такое тесное взаимодействие между дольщиками и застройщиком преумножает его доверие и дает надежду нам, что в скором времени мы сможем получить наши квартиры» - комментирует дольщица ЖК «Серебряный ручей» Любовь Подрядова.