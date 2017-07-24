Три литра за три тысячи: прогнозы о подорожании башкирского мёда сбылись

Это выяснилось на сегодняшней медовой ярмарке.

Сегодня, 16 августа, в Уфе состоялся федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший пчеловод», который посетил глава республики Рустэм Хамитов. Состязания пчеловодов проводятся впервые как одно из главных мероприятий в рамках заявочной компании Российской Федерации по выдвижению столицы Башкортостана на проведение в 2021 году XLVII Конгресса по пчеловодству Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». За звание лучшего борются медовых дел мастера из 19 регионов России – победители региональных конкурсов профмастерства. Республику Башкортостан представляет Ильгиз Шангареев из Ишимбайского района.

Мы уже писали о том, что в этом году эксперты прогнозировали рост цен на мед практически в два раза - в связи с неурожаем, болезнью и массовой гибелью пчел. По словам экспертов, аномальная погода летом и зимой привела к падению производства меда на 50%.

На ярмарке, которая проходила сегодня на ипподроме «Акбузат» в рамках фестиваля, мы выяснили, что стоимость трёхлитровой банки бурзянского горного меда уже составляет три тысячи рублей. Стоимость трех литров любого другого меда колеблется от 1700 до 1800 рублей. По словам пчеловодов, если в минувшем году они собирали до 2000 кг меда, в этом году удалось собрать всего до 800 кг.

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