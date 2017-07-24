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Три литра за три тысячи: прогнозы о подорожании башкирского мёда сбылись
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Три литра за три тысячи: прогнозы о подорожании башкирского мёда сбылись

16 августа, 18:28ЭкономикаДмитрий СаламатинФото: glavarb.ru
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