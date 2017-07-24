Башкирские аптекари купили казанскую «Республиканскую сеть 36,6» - СМИ

Об этом сообщили «Фармацевтический вестник» и «Реальное время». В «Фармленде» информацию не комментируют.

«Фармацевтический вестник» вчера, 15 августа, опубликовал новость о том, что башкирская аптечная сеть «Фармленд» приобрела казанскую «Республиканскую сеть 36,6». Эту информацию изданию подтвердили несколько источников.

Сами участники сделки от комментариев отказались. В «Фармленде» Медиакорсети сказали, что «ничего не комментируют» по этому поводу, и отказались опровергать или подтверждать сам факт сделки.

- Вся информация - на следующей неделе, - сказал по телефону владелец Фармленда Олег Муров.

Сумма сделки неизвестна, но участники рынка считают, что бизнес мог стоить свыше 1 млрд рублей, сообщило «Реальное время». По словам экспертов, рентабельность продаж медпрепаратов в розницу снизилась, однако глобальных причин продавать «36,6» не было.

«Фармленд» уже имеет в Татарстане более 20 аптек. В конце прошлого года владелец «Фармленда» Олег Муров сообщил, что за год он приобрел порядка 150 аптек. Тогда же он заявил и о планах по выходу в другие регионы.

- Принцип при выходе в регионы един, и пока мы не собираемся его менять: это должны быть соседние регионы. Желательно, чтобы добраться можно было в течение дня на автомобиле. При этом сохраняется серьезная централизация: все управление идет из головного офиса, - цитирует «Фармацевтический вестник» слова Олега Мурова.

По результатам первого полугодия 2017 года, по данным «Фармвестника», «Фармленд» занимает 1,68% общероссийского рынка с объемом продаж в 9,25 млрд руб. Головной офис находится в Уфе, сеть владеет 758 аптеками в семи регионах страны. А Республиканская сеть «36,6» (Казань» имеет 0,1% долю рынка с объемом продаж 1,02 млрд руб. У нее есть 99 аптек в трех регионах страны.