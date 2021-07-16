Жители Башкирии в 2020 году стали меньше тратить на досуг и здоровье

Жители Башкирии в 2020 году стали меньше тратить на досуг и здоровье
Жители Башкирии в 2020 году стали меньше тратить на досуг и здоровье
Вчера, 14:43ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Данные обнародовала пресс-служба Башстата.

Специалисты ведомства проанализировали потребительское поведение жителей Башкирии в 2020 году. По мнению аналитиков жители региона сократили расходы на развлечения и оздоровление с ограничительными мерами, которые были введены в первый год пандемии.

Пресс-служба Башстата сообщает, что в 2020 году наблюдался рост удельного веса затрат на продуктовое потребление, этот показатель аналитики считают важным показателем изменения уровня жизни.

Также отмечается, что среднестатистический житель Башкирии в расчете на 16 915 рублей в месяц расходов на человека в 2020 году 39,5% из них тратил на непродовольственные товары, 34,6% на продукты питания, а 24,2% — на оплату услуг. 1,7% уходил на алкогольные напитки.

Учитывая ограничения, которые вводятся в связи с ужесточением режима повышенной готовности, неизвестно, как будут распоряжаться своими финансами жители республики, если развлекательные учреждения действительно перейдут в новый режим с новыми ограничениями.

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