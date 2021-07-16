Жители Башкирии в 2020 году стали меньше тратить на досуг и здоровье

Также отмечается, что среднестатистический житель Башкирии в расчете на 16 915 рублей в месяц расходов на человека в 2020 году 39,5% из них тратил на непродовольственные товары, 34,6% на продукты питания, а 24,2% — на оплату услуг. 1,7% уходил на алкогольные напитки.