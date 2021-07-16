Банановый рай. В России цены на бананы бьют пятилетний максимум, а в Башкирии – нет

Федеральные СМИ в один голос трубят о стремительном подорожании бананов в рознице. Судя по данным Росстата, цены на популярный в стране тропический фрукт вернулись на уровень 2016 года, тем самым достигли максимального значения за пять лет. Случилось подорожание весьма неожиданно – в феврале 2021 года цена за один килограмм бананов выросла до 86,7 рублей, по сравнению с январскими цены выросли на 9%. И на 15% цены на бананы выросли по сравнению с показателями февраля 2020 года.
Пика цены достигли в апреле – 89,3 рубля за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 рубля. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг бананов подорожал до 96,2 рубля.
Эксперты объясняют ситуацию уже традиционными причинами: ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценки посредников, передает издание РБК. Подорожание бананов в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK (анализ проведен на основе отслеживаемых покупок 10 тысяч домохозяйств по всей стране): в мае 2021 года 1 кг бананов стоил в магазинах в среднем 77 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Данных за июнь пока нет.
Как ни странно, в Башкирии ситуация с бананами стабильна и отличается от общероссийской в лучшую сторону. По данным Башстата, в июне 2020 года в Башкирии средняя потребительская цена на бананы составляла 75,15 рубля. За год она увеличилась чуть больше, чем на рубль, и в июне текущего года составляет 76,35 рубля.