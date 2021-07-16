Банановый рай. В России цены на бананы бьют пятилетний максимум, а в Башкирии – нет

Федеральные СМИ в один голос трубят о стремительном подорожании бананов в рознице. Судя по данным Росстата, цены на популярный в стране тропический фрукт вернулись на уровень 2016 года, тем самым достигли максимального значения за пять лет. Случилось подорожание весьма неожиданно – в феврале 2021 года цена за один килограмм бананов выросла до 86,7 рублей, по сравнению с январскими цены выросли на 9%. И на 15% цены на бананы выросли по сравнению с показателями февраля 2020 года.