Абрамченко: До 2024 года в Новосибирской области появится экотехнопарк

Экотехнопарк по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Новосибирской области. Объем инвестиций предварительно оценивают в более чем миллиард рублей.

В присутствии вице-премьера Виктории Абрамченко на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как рассказал Буцаев, соглашение о сотрудничестве между РЭО и правительством Новосибирской области предполагает совместную работу по созданию экопромышленного парка для утилизации отходов. Заключение соглашения состоялось в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Документ фиксирует договоренности по созданию экотехнопарка и вовлечению твердых отходов в хозяйственный оборот. Общий объем инвестиций оценивают более чем в миллиард рублей: точная сумма станет известна после государственной экспертизы, подытожил Денис Буцаев, сообщает 360tv.ru. Экопромышленный парк будет введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Строительство стартует во втором квартале 2023 года. РЭО рассмотрит все заявки потенциальных резидентов на оказание поддержки, создаст управляющую компанию по эксплуатации инфраструктуры парка. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство выделит 10 миллиардов рублей на проект по созданию восьми экотехнопарков в регионах. Эти предприятия смогут обеспечивать ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Экопромышленные парки будут работать в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. По словам Абрамченко, в правительстве внимательно следят за соблюдением сроков строительства, поскольку создание экономики замкнутого цикла должно оказать положительное влияние на качество жизни людей.

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