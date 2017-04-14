В Улан-Баторе открылся бизнес-форум России, Китая и Монголии

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Секрет успеха - общие границы и естественная общность интересов.

В столице Монголии 15 июня открылся Объединённый торгово-экономический форум России, Китая и Монголии. Его успех гарантирован, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, потому что наши страны имеют общие границы и общие интересы на ряде направлений.

- Приграничное сотрудничество – это, прежде всего, отношения по линии малого и среднего бизнеса, культурный обмен и туризм, важный ресурс для обеспечения инклюзивного развития трёх стран, - отметил Сергей Катырин. - Перспективной темой видится выстраивание кооперационных связей на уровне регионов для участия в цепочках добавленной стоимости и поставки продукции СП на рынки третьих стран.

Результатом форума, по словам Катырина, станет подписания целого ряда контрактов.

В форуме, который пройдет в течение двух дней, участвуют представители более 350 компаний из трех стран.

Такое региональное сотрудничество весьма востребовано, несмотря на казалось бы непростую экономическую ситуацию, считает глава ТПП РФ. К тому же наметились и позитивные тенденции в экономике Китая и России. Так эксперты Международного валютного фонда оценивают рост ВВП России в этом году в 1,4%, Китая - в 6%. А Всемирный банк прогнозирует, что после снижения госдолга до устойчивого уровня рост экономики Монголии достигнет 1,9 % в следующем году.

На форуме запланированы встречи предпринимателей в формате отраслевых «круглых столов» по темам: тяжёлая и горнодобывающая промышленность, энергетика; строительство, транспорт, сельское хозяйство, продовольствие и лёгкая промышленность; туризм и «зелёный» бизнес.

Справка. В 2016 году российско-китайский товарооборот увеличился на 3,9 % по сравнению с 2015 годом и составил 66,1 млрд. долларов. Российский экспорт в Китай составил 28,0 млрд. долл. США (-2,1%), импорт из Китая – 38,1 млрд. долларов (+8,9%). Отрицательное сальдо РФ составило 10,1 млрд. долларов. С 2010 года Китай является первым торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2016 г. составила 14,1%. Россия в рейтинге основных торговых партнеров Китая по итогам 2015 года заняла 16 место

В 2016 г. объем российско-монгольского товарооборота составил 931,6 млн.долларов (снижение по сравнению с 2015 г. на 19,7%). Объем экспорта составил 895,7 млн. долларов (-19,8%), импорта – 35,9 млн. долларов (-18,6%). Положительное сальдо России в торговле товарами с Монголией в 2016 году составило 859,8 млрд. долларов. По итогам 2016 г. Монголия заняла 49 место во внешнеторговом обороте РФ с долей 0,2%, при этом по экспорту – 44 место (0,32%), по импорту – 70 место (0,02%).

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