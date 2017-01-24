В Башкирии на аукционе по продаже имущества должников продадут «Hummer»

Судебные приставы Башкирии устроят аукцион по продаже автомобилей должников, среди лотов есть весьма любопытные экземпляры.

На этот раз с молотка уйдут 22 автомобиля, есть среди них и очень любопытные экземпляры. Например, будет продан GM Hummer H2, принадлежащий туймазинскому предпринимателю, начальная цена лота всего 659 тысяч рублей.