В Башкирии на аукционе по продаже имущества должников продадут «Hummer»

Башкирское управление судебных приставов объявило об очередном аукционе по продаже имущества, изъятого у должников.
На этот раз с молотка уйдут 22 автомобиля, есть среди них и очень любопытные экземпляры. Например, будет продан GM Hummer H2, принадлежащий туймазинскому предпринимателю, начальная цена лота всего 659 тысяч рублей.
Полный список лотов:
Автомобиль Lada Samara 211440, 2013 года выпуска, место – деревня Нижний Алыштан Федоровского района, цена – 178 500 рублей
Автомобиль Lada 219010, 2013 года выпуска, место – город Баймак Баймакского района, цена – 170 000 рублей
Автомобиль Daewoo Nexia, 2007 года выпуска, место – село Красный ключ Нуримановского района, цена – 110 500 рублей
Автомобиль Chery A13, 2012 года выпуска, место – город Нефтекамск, цена – 259 705 рублей
Автомобиль Nissan Tiida, 2011 года выпуска, место – город Сибай, цена – 554 802 рубля
Автомобиль Lada 217020, 2012 года выпуска, место – город Белорецк, цена – 145 350 рублей
Автомобиль BYD F3, 2012 года выпуска, место – село Акъяр Хайбуллинского района, цена – 238 000 рублей
Автомобиль Fiat Ducato, 2011 года выпуска, место – город Белорецк, цена – 481 950 рублей
Автомобиль Hyundai Accent, 2011 года выпуска, место – село Дуслык Туймазинского района, цена – 297 500 рублей
Автомобиль Lada 111960 Kalina, 2011 года выпуска, место – село Байгускарово Хайбуллинского района, цена – 304 810 рублей
Автомобиль 2227W0, автобус класса А, 2012 года выпуска, место – село Аскарово Абзелиловского района, цена – 637 500 рублей
Автомобиль Renault Premium 380/19T, 2011 года выпуска, место – город автостоянка на трассе М-5, перекресток Бавлы-Октябрьский, цена – 1 124 125 рублей
Автомобиль Peugeot 301, 2013 года выпуска, место – город Уфа, цена – 142 718 рублей
Автомобиль Lada Granta, 2012 года выпуска, место – город Туймазы, цена – 363 200 рублей
Автомобиль ГАЗ 3302, 2010 года выпуска, место – город Благовещенск, цена – 281 333 рубля
Автомобиль Renault Logan, 2012 года выпуска, место – город Уфа, цена – 318 000 рублей
Автомобиль Chery S18D, 2012 года выпуска, место – город Кумертау, цена – 394 999 рублей
Автомобиль Subaru Impreza XV, 2012 года выпуска, место – город Уфа, цена – 469 591 рубль
Автомобиль Volkswagen Amarok, 2013 года выпуска, место – город Мелеуз, цена – 1 401 000 рублей
Автомобиль GM Hummer H2 (GN23U), 2005 года выпуска, место – село Урмекеево Туймазинского района, цена – 659 000 рублей
Автомобиль Hyundai Solaris, 2011 года выпуска, место – город Уфа, цена – 244 800 рублей
Автомобиль Chevrolet Cruze, 2013 года выпуска, место – село Шаран Шаранского района, цена – 541 385 рублей.
Заявку на участие в торгах можно подать по адресу Менделеева, д. 137. Торги состоятся 11 июля.