Центробанк России снизил ключевую ставку до 9%

Центральный банк России сегодня снизил ключевую ставку с 9,25% до 9%. Это уже третье снижение ставки в этом году.

- Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, - отмечает на своем сайте регулятор.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, регулятор будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

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