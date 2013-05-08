5,8 процента выпускников республики не сумели сдать ЕГЭ по математике
16 июня 2013, 13:35Экономика
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Из 24 тысяч выпускников Башкирии, сдававших единый госэкзамен по математике, почти 1,4 тысячи не набрали минимального количества баллов, которые в этом году равнялись 24. Также никто из школьников республики не набрал 100 баллов – средний балл знаний по математическому ЕГЭ в регионе составил 51,1, а в прошлом году он был равен 49,4, - сообщает региональный центр обработки информации РБ.
Из 24 тысяч выпускников Башкирии, сдававших единый госэкзамен по математике, почти 1,4 тысячи не набрали минимального количества баллов, которые в этом году равнялись 24. Также никто из школьников республики не набрал 100 баллов – средний балл знаний по математическому ЕГЭ в регионе составил 51,1, а в прошлом году он был равен 49,4, - сообщает региональный центр обработки информации РБ.
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