Площадь в городе Башкирии, где мэр попал под следствие, ремонтируют за 76 млн рублей

Площадь в городе Башкирии, где мэр попал под следствие, ремонтируют за 76 млн рублей
Площадь в городе Башкирии, где мэр попал под следствие, ремонтируют за 76 млн рублей
Сегодня, 10:21ЭкономикаТатьяна МайороваФото: glavarb.ru
Накануне, 15 мая, в ходе рабочей поездки в Баймак, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о планах провести реконструкцию центральной городской площади. Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Главное в реконструкции то, что центральная городская площадь будет соединена с парком имени Салавата Юлаева. Там появятся амфитеатр, скамейки и сухой фонтан.

На реконструкцию будет выделено 76 млн рублей, включая федеральные средства. Работы должны быть завершены до ноября 2021 года.

Напомним, по итогам проверки Контрольно-счетной палаты РБ в Баймакском районе были обнаружены злоупотребления на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей. Прежний глава муниципалитета Ильшат Ситдиков попал под следствие за превышение должностных полномочий.

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