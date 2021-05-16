Площадь в городе Башкирии, где мэр попал под следствие, ремонтируют за 76 млн рублей

Напомним, по итогам проверки Контрольно-счетной палаты РБ в Баймакском районе были обнаружены злоупотребления на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей. Прежний глава муниципалитета Ильшат Ситдиков попал под следствие за превышение должностных полномочий.