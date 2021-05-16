Глава «Росприроднадзора» известила о начале обследования «Химпрома» в Уфе

По ее словам, работы начнутся в июне этого года. Их будут вести специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений.
Актуальная на сегодняшний день информация гласит о том, что загрязненной территорией являются почти 143 гектара земли. Предстоящее обследование предполагает инвентаризацию данного участка, исследование образцов грунта с разных его концов.
По итогам обследования должна быть разработана «дорожная карта» и начаты работы по ликвидации развалин завода.
Напомним, о необходимости ликвидировать этот опасный участок земли на протяжении всех 30 лет, минувших после фенольной катастрофы, говорил известный профессор и эколог Марс Сафаров. Он предлагал накрыть территорию куполом наподобие того, под которым спрятан взорвавшийся блок чернобыльской АЭС. Своей идеей Марс Гилязович смог заразить бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова, который обещал лоббировать решение данного вопроса в Москве. Не исключено, что подвижки в решении проблемы консервации «Химпрома» произошли при участии Ялалова.
В конце апреля этого года Светлана Радионова побывала в Башкирии и своими глазами посмотрела на руины «Химпрома». После этого она согласилась с тем. что необходимо рекультивировать объект.