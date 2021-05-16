Глава «Росприроднадзора» известила о начале обследования «Химпрома» в Уфе

Напомним, о необходимости ликвидировать этот опасный участок земли на протяжении всех 30 лет, минувших после фенольной катастрофы, говорил известный профессор и эколог Марс Сафаров. Он предлагал накрыть территорию куполом наподобие того, под которым спрятан взорвавшийся блок чернобыльской АЭС. Своей идеей Марс Гилязович смог заразить бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова, который обещал лоббировать решение данного вопроса в Москве. Не исключено, что подвижки в решении проблемы консервации «Химпрома» произошли при участии Ялалова.