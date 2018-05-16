Роскачество проверило, сколько подделывают коньяка в России

«Новые Известия» публикуют данные исследования Роскачества, в котором проверили на подлинность наиболее покупаемую разновидность коньяка - трёхлетней выдержки.

Проверили 47 российских марок и несколько международных – в том числе «Арарат», Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin.

- Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью перегонки столового виноматериала, произведённого из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, - сообщает издание. - В 15 из 47 российских марок Роскачество выявило спирт невиноградного происхождения.

И вот каков перечень этих брендов, в которых обнаружили не тот спирт: «Остров Крым» (производитель — ООО «Алеф-Виналь-Крым»), «Людовик» («Татспиртпром»), «Бастион» (АО «Бастион»), «Легенды Севана» («Арарат ЕКВВК»), «Русский Крым» и «Крымский статус» (ООО «Завод Первомайский»), «Fathers Old Barrel» (ООО «Настоящая алкогольная компания»), «Аграв» (ООО «Салют»), «Три звездочки» («ЗАО ВКК «Русь»), «Три звездочки» (ООО ТД «КВС»), Армянский коньяк «КД» (ООО «Арегак»), «Белая гвардия» (ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»), коньяк армянский «Поздравительный» (ООО «Прошянский коньячный завод»), «Три Звездочки» (ООО «Винно-коньячный завод «Русский»), «Арман» (филиал ООО «Объединенные пензенские водочные заводы»).