Тюльпан или пропал: в Башкирии стали меньше выращивать цветы, но больше их продавать

В последнем десятилетии ХХ века в нашей республике вопрос о том, где в Башкирии выращивают цветы для подарка, неизменно находился ответ: «в „Цветах Башкирии“, конечно».

В 90-е и в начале 2000-х годов совхоз с таким названием широко славился своей продукцией. Но различные напасти подточили бизнес. В 2013–2014 годах земли совхоза стали предметом корпоративных войн. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня словосочетание «Цветы Башкирии» у многих уже чаще ассоциируется с новым загородным жилым комплексом.

Сейчас садовый центр «Цветы Башкортостана» занимает меньше площадей, чем в прежние годы. В ассортименте компании, судя по торговым предложениям, живые срезанные цветы уступили место цветочной рассаде, а также различным горшечным растениям.

Монополистом на рынке цветов предприятие уже давно не является. Конкурентов в последнее время добавилось.

Бутон проблем

Выращиванием цветов уже почти 40 лет занимается семья Арифуллиных. Начинали с 500 тюльпанов. Основатель бизнес Нина Арифуллина рассказывала, как порой бывало обидно, когда вынуждены были доказывать при помощи справки от уличного комитета, что сами вырастили цветы, а не являются перекупщиками. Сперва торговали на рынке. Только со временем появились оптовые покупатели.

— Спрос в городе огромный и существенно превышает производство. Желающих продавать всегда было много, а вот выращивать — мало. Постепенно мы поняли, что выгодно работать на опт, и решили завязывать с самостоятельной торговлей. Да, оптовая цена в 2-2,5 раза ниже, чем в розницу, но деньги, которые хочешь получить, можешь взять объемом. Сеть налажена, покупатели одни и те же по сути, все друг друга давно знаем и понимаем. Развивать сейчас свою торговую сеть смысла не вижу. У нас цветочный рынок и так забит. Да и отдыхать иногда надо хотя бы немного, — такой позиции придерживаются Арифуллины.

Весной в центре внимания их бизнеса — более 20 тысяч тюльпанов, а летом предлагают к продаже лилии и розы. Основные клиенты — представители малого бизнеса, которые продают «родные» уфимские (а не голландские!) тюльпаны в ларьках на остановках и в больших торговых центрах.

Из капитальный вложений в бизнес — основательная и просторная теплица из кирпича, фитолампы, система регулирования влажности и холодильник для хранения товара. Крайне важно выдерживать температурный режим, иначе можно остаться ни с чем.

Работы начинаются уже в мае, когда нужно сделать предварительный заказ, обсудить с поставщиком количество луковиц и сорт. К середине лета, когда пакет сформирован, нужно отдать предоплату, в августе придет товар. Высаживают луковицы в начале октября, а к началу марта цветы нужно срезать, упаковывать и убирать в холодильник. На работы выходят все трудоспособные члены семьи — около 10 человек. Срезание цветов начинается рано утром и так допоздна. При сухом хранении срезанные цветы хранятся до двух недель. Если после 8 марта цветы останутся — это не критично, их нужно подрезать на сантиметр-два, высокие тюльпаны — позволяют это делать, поставить в воду, и они снова будут радовать глаз.

Кредитов Арифуллины никогда не брали, всегда рассчитывали только на собственные силы. Один из главных рисков — скачки курса евро. Когда стоимость валюты росла, можно было пропорционально повышать цену цветов. А в случае падения курса снижение цены будет крайне невыгодно. По этой причине цветы местного производства могут быть дороже привозных. Даже если это кажется кому-то странным.

Розы и шипы цветочного бизнеса

Что же касается продажи цветов, то тут мало найти бойкое место. Важно придумать какую-то особенную фишку, которая сделает твое торговое предложение уникальным.

Уфимская цветочная мастерская «Na pole on», которой заведуют Алина Макеева и Юлия Гальянова, занимается продажей срезанных цветов, готовых композиций, букетов всевозможного вида и исполнения. «Фишкой» этой цветочной мастерской стала доставка цветов и кофейно-цветочных комплиментов совместно с Кофейным домом IL GUFO. Наша редакция получила в канун 8 Марта именно такие комплименты, которые задали всему коллективу прекрасное настроение.

— Наш опыт работы — более 3-х лет, — рассказали девушки. — Каждый сезон многочисленные садовники и селекционеры выращивают и выводят на рынок новые оригинальные, интересные сорта цветка. Важно, не бояться и знакомить потребителя с новинками цветочного мира.

Отразилась ли на цветочном бизнесе, который сегодня предполагает приобретение немалого числа импортных цветов, охватившая весь мир пандемия коронавируса? Пока чисто внешне это не ощущается — цветов в разнокалиберных магазинчиках и ларьках по-прежнему много.

— В действительности, цветочный бизнес очень зависим от внешних экономических и политических факторов, и короновирус — не исключение. Пандемия повлекла за собой задержки на границах, дополнительные проверки, карантин на ввозимый товар, и, как следствие, увеличение стоимости, — делятся затруднениями цветочные мастерицы Алина и Юлия.

Как и в любом другом бизнесе, в цветочном деле немало других рисков.

— В своей сфере мы стараемся минимизировать их. Не перегружаем свою витрину однотипным цветком, стараемся всегда радовать своего потребителя. Поэтому часто производим небольшие закупы, постоянно обновляем ассортимент, — это требует большего количества времени, но позволяет максимально учесть пожелания клиентов и реализовать товар надлежащего качества, — посвящают в секреты профессии собеседницы.

По их словам, важнейшей составляющей в их работе стал правильный выбор места расположения цветочной мастерской. Соблюдение этого пункта, позволяет избежать многих неприятных моментов, а все остальное: сорта, тренды, партнеры — это опыт, который помогает стать сильнее и лучше.

Бывали в их бизнесе и курьезные случаи.

— Например, у нас был магазин в районе Телецентра, от которого пришлось отказаться. Открывая и планируя работу, мы совершенно не учли, что там часто проходят массовые мероприятия, когда перекрывают дороги, из-за этого мы неоднократно попадали «в засаду», не могли выбраться из-за оцепления и вовремя доставит цветы клиентам, — с улыбкой вспоминают Юлия и Алина.

Бюджет букета

По оценкам экспертов, российский рынок срезанных цветов в ушедшем году превысил 180 миллиардов рублей. В стране было продано свыше миллиарда 800 миллионов цветов. 60% продаж в натуральном выражении пришлось на розы. На втором месте — хризантемы, на третьем — гвоздики. Ещё один крупный сегмент — тюльпаны. В пик продаж — в марте — их реализуют около 150 миллионов штук.

85 процентов проданных в России цветов — из-за рубежа. Значимые урожаи лишь у отечественных производителей тюльпанов и роз. Королеву российского рынка в стране выращивает 15 тепличных комбинатов.

Проблемы у отечественных цветоводов начались в 2013 году, когда в России снизили импортную пошлину на цветы с 15 до 5 процентов. С прошлого года участники отрасли стали платить налог на добавленную стоимость — в дополнение к единому сельхозналогу. Цветы — единственный аграрный сектор, чей продукт по мнению властей считается роскошью.

Был период, когда на рынке не было предложений со стороны российских производителей. Но сейчас они есть, сейчас они появились эти хозяйства. И, конечно, бизнес заинтересован, чтобы рынок внутренний начинал быть дружелюбным для своих компаний. Они же здесь инвестиции принесли, здесь работают, платят налоги, — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

Согласно результатам исследований, за последние пять лет в России не было построено ни одной новой цветочной теплицы. Спрос обеспечивается, по большей части, поставками из-за рубежа.

— Давайте мы сейчас сделаем специальную программу. Давайте это будут субсидии, льготное налогообложение. Давайте мы дадим льготный период и скажем, вот мы даём вам три года. По цветам есть возможность в более короткий срок нарастить этот выпуск и создать действительно реальную базу, — озвучила предложение Елена Дыбова.

Предложение более чем актуальное. Если власти приравняют цветоводов к аграриям и установят на рынке единые правила для производителей и импортёров, отрасль заново расцветёт. Сейчас участники рынка ждут, когда программу поддержки одобрят Министерство экономического развития и Министерство финансов.

Медиакорсеть следит за развитием событий, в том числе и потому, что любит получать в подарок цветы и дарить их.