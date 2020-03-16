ЦБ Южной Кореи снизил ключевую ставку

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Южнокорейский регулятор снизил ключевую ставку до 0,75%.
Как сообщает RT, рекордно низкая ставка должна поддержать экономику Южной Кореи в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что для принятия этого решения было созвано экстренное совещание Центробанка.
Ранее на беспрецедентное снижение ключевой ставки, практически до нуля, решилась ФРС США.
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