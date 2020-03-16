Рубль начинает расти

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По данным торгов российская валюта несколько подросла к евро и доллару.
Согласно информации с Московской биржи доллар США стал дешевле на 84 копейки. Его курс составил 74,01, рубля. Европейская валюта подешевела на 68 копеек, до 82,83 рубля, сообщает RT.
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