На озеленение Уфы потратят около 300 миллионов рублей
16 марта, 17:43ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
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«Горзеленхоз» уже заключил договоры с подрядчиками.
На озеленение города в этом году «Горзеленхоз» потратит почти 300 миллионов рублей. Подрядчиков на поставку растений и содержание зеленых насаждений нашли с помощью аукциона через портал госзакупок.
По данным системы СПАРК, 97,5 миллионов рублей заплатят за уход за растениями, еще 166,9 миллионов рублей уйдет на выращивание и поставку посадочного материала. Помимо этого отдельно закупят однолетние растения, которые обойдутся «Горзеленхозу» в 42 миллиона рублей. Договоры с подрядчиками заключены до конца 2022 года.
Поставит однолетние цветы предприниматель Ильдар Буляков. Выращиванием и поставкой материала будет заниматься компания «Цветоград», а за содержание «зелени» в городе станет ответственной фирма «Долина текс».
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