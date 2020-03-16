На озеленение Уфы потратят около 300 миллионов рублей

На озеленение города в этом году «Горзеленхоз» потратит почти 300 миллионов рублей. Подрядчиков на поставку растений и содержание зеленых насаждений нашли с помощью аукциона через портал госзакупок.

По данным системы СПАРК, 97,5 миллионов рублей заплатят за уход за растениями, еще 166,9 миллионов рублей уйдет на выращивание и поставку посадочного материала. Помимо этого отдельно закупят однолетние растения, которые обойдутся «Горзеленхозу» в 42 миллиона рублей. Договоры с подрядчиками заключены до конца 2022 года.