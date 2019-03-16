Радий Хабиров вновь устроил чиновникам публичный разнос за ямы на дорогах

Сегодня, 16 марта, врио главы Башкирии Радий Хабиров отправился в рабочую поездку по Уфе. Как сообщили в пресс-службе главы республики, главной целью поездки стало выяснение ситуации с ямочным ремонтом улиц.

Увиденное Радию Хабирову крайне не понравилось. В итоге он прилюдно вновь устроил разнос сопровождавшим его мэру Уфы Ульфату Мустафину и главе Госкомтранса Башкирии Тимуру Мухаметьянову.

На перекрестке улиц Большая Гражданская и Халтурина Тимур Мухаметьянов показал, как работают дорожники в новой униформе, и рассказал, что в ямы заливается литой асфальт, который можно укладывать даже при влажной погоде. Он обеспечивает надёжное сцепление с основным дорожным покрытием.

Затем Радий Хабиров попросил продемонстрировать ему демоверсию мобильного приложения по ямочному ремонту. Увиденное его не устроило. По его мнению, у демоверсии много недостатков.

- Мобильное приложение должно быть простым, в три шага, чтобы житель республики мог в него войти, сфотографировать яму на дороге и отправить. Дальше сигнал должен фиксироваться соответствующими службами и должен начинаться ремонт. Не нужно пока создавать никаких личных кабинетов в мобильном приложении, зачем всё усложняете и отпугиваете людей. Название приложения «Дорожный мастер» тоже не вызывает никаких восторгов. Неужели нет других креативных идей? Меня также не устраивают и регламентные сроки по устранению ям на дорогах. Три дня - это слишком много. Вы, таким образом, до конца года будете ямы латать, - опубликовал реплику Радия Хабирова «Башинформ».

Не устроили руководителя республики и темпы ямочного ремонта. На сегодняшний день по Уфе залатали всего 65 ям. По словам Радия Хабирова, эта цифра должна быть в разы выше.

Эта поездка, скорее всего, стала продолжением разговора, начатого на оперативном совещании на этой неделе.