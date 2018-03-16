В Уфе кинотеатр «Родина» стал стратегическим предприятием

Указ главы республики от 13 марта дополнил перечень стратегических предприятий республики кинотеатром «Родина», сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Причины такого решения не объясняются.

На 28 августа прошлого года в перечень стратегических входили пять унитарных предприятий: Башкирское издательство «Китап», Издательско-полиграфический комплекс МВД «Типография имени Дзержинского» (находится в стадии банкротства), Фонд жилищного строительства РБ, Телерадиовещательная компания «Башкортостан», Центр информационно-коммуникационных технологий.

Также в списке были десять акционерных обществ, среди которых «Башспирт», ИА «Башинформ», «Башнефть», «Башкиравтодор», Башкирское речное пароходство (банкрот), Международный аэропорт Уфа, «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком»), АО «Региональный фонд».