ЦБ увеличивает коэффициенты риска по ипотеке: что будет в Башкирии

Центральный Банк России ужесточает требования к банкам, которые выдают ипотеку с низким первоначальным взносом или вообще без него. Медиакорсеть узнала, как это отразится на рынке недвижимости в Башкирии.

Ипотека стала реальной возможностью для многих россиян улучшить свои жилищные условия. Однако новость о том, что с января этого года Центральный банк России может ужесточить требования к ипотеке с небольшим первоначальным взносом, взбудоражила многих. Эксперты высказывали предположения, что это может привести к снижению общего объема выдач ипотечных кредитов, что повлияет на цены и объемы ввода жилья.

Изменения в инструкцию №180-И были зарегистрированы минюстом и опубликованы на сайте Центробанка 16 января.

Как следует из документа, ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20% жилья будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%, а менее 10% — с коэффициентом 200%, по кредитам на финансирование участия в долевом строительстве — 150%.

Как сообщало в конце прошлого года агентство Moody's, ЦБ идет на такие меры для того, чтобы превентивно минимизировать кредитные риски на быстрорастущем рынке ипотеки. Эксперты агентства отмечали, что средний ежегодный рост ипотечных кредитов в банках за последние два года составил 13%. Это, по их мнению, обусловлено падением процентных ставок и стабилизацией условий труда.

Как сообщали ранее федеральные СМИ, некоторые банки не скрывали того, что из-за поправок ЦБ могут либо повысить минимальный взнос, либо процентную ставку таких кредитов.

Руководитель представительства банка «ДельтаКредит» в Башкирии Ольга Садыкова пояснила Медиакосрети, что ужесточение требований ЦБ к ипотеке с небольшим первоначальным взносом отразится на всех банках. При этом, с января в банке не произошло изменений, так как у «ДельтаКредита» достаточно капитала для продолжения выдач ипотечных кредитов с текущими параметрами. Однако в банке намерены следить за развитием ситуации и «параллельно готовить запасные варианты действий, как с точки зрения изменения параметров продуктов, так и с точки зрения влияния на нормативы». В банке не исключают возможность увеличения минимального первоначального взноса с нынешних 15 до 20%.

Как сообщили в банке, на ипотеку с первоначальным взносом до 20% или вообще без первоначального взноса в среднем по рынку приходится около 15%, такова доля и в ДельтаКредите.

- При этом у нас в отличие от большинства банков ставка зависит от первоначального взноса: чем он больше, тем выгоднее ставка (снижение до −0,50% при первоначальном взносе от 50%). Если говорить о ДельтаКредит, то 80-85% клиентов — это клиенты с официальным доходом и с первоначальным взносом выше 15%. Их доля стабильна, более того, мы наблюдаем ее прирост относительно прошлых лет, -говорит Ольга Садыкова.

Опрошенные Медиакорсетью эксперты считают, что нововведения существенного влияния на количество сделок с недвижимостью не окажут.

- Если судить по моей практике, то у нас большинство сделок по ипотеке идет с первоначальным взносом 10-15%. Конечно, ужесточение требований к ипотеке с небольшим первоначальным взносом может снизить количество сделок. Но, с другой стороны, на прошлой неделе ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Я думаю, что сейчас и банки снизят процент по ипотеке, - говорит генеральный директор агентства недвижимости «САН» Рустэм Камалов. -Это два таких противонаправленных течения: с одной стороны, количество сделок увеличится за счет снижения процентной ставки по ипотеке, а с другой стороны – уменьшится за счет введения повышенных коэффициентов риска. Поэтому, я думаю, общее количество сделок сбалансируется, может, на прежнем уровне останется.

Как отметил Рустэм Камалов, сейчас его агентство недвижимости работает в прежнем ритме.

- Сейчас мы работаем в обычном режиме, как было, так и работаем, - сказал он.

Представитель компании «Жилстройинвест» Иван Зорин считает, что это решение «определенным образом ударит на сегмент новостроек эконом- и комфорт-классов», так как в большинстве случаев такими ипотечными продуктами пользуются люди, у которых нет возможности быстро накопить средства на первоначальный взнос.

- С другой стороны, ипотечная ставка сегодня достаточно низкая, поэтому людям очень выгодно решать свой жилищный вопрос таким способом. Поэтому, я думаю, что в общей массе такие меры ЦБ не окажут значительного влияния на рынок недвижимости, - говорит Иван Зорин. – Тем людям, которым не хватает денег на первоначальный взнос, советую просто представить себе, что вы уже оформили ипотеку и откладывать определенное количество денег. Так вы быстро сможете набрать нужную сумму и оценить, сможете ли вы жить в таком ритме.

Средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года снизится до 8%, сообщил сегодня на инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АИЖК Александр Плутник. По его мнению, ставки еще будут снижаться как минимум три года.

- Средняя ставка в 2018 г. уже составляет 9%, к концу года будет 8%. Ставка по ипотеке по программе для семей с детьми составляет 6%. Мы видим, что ставка будет уменьшаться, и это будет происходить в трехлетней перспективе как минимум, – сказал он.