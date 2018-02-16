Правительство Башкирии заключило меморандум с АСИ и «Внешэкономбанком»

Рустэм Хамитов подписал меморандум о взаимодействии между правительством республики, АСИ по продвижению новых проектов и Внешэкономбанком.

Свои подписи в документе поставили также генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель ВЭБ Сергей Горьков. Меморандум подписан 16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

Как сообщает пресс-служба главы республики, меморандум направлен на сохранение и развитие партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия сторон в области инвестиционной деятельности, развитие взаимовыгодного и эффективного сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе.