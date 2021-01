Откровенный отзыв о «Форекс Оптимум». За что ругают брокера

За десять лет работы на рынке брокер ФОГ запомнился не только выгодными условиями торговли, центовыми счетами и прочной связью с Малайзией, где последние годы ведет особенно бурную деятельность, но и резкими оценками от недовольных клиентов.

Отзывы о Forex Optimum – это пёстрая палитра мнений, по которой трудно составить объективное представление о бизнесе брокера. Разбираемся: за что ругают брокера. Наиболее частые претензии к брокеру Критика и замечания к работе брокеров – повсеместно распространенное явление. В регулируемых юрисдикциях порядка 80% торговых счетов у разных брокеров имеют потери по сделкам на финансовом рынке. Естественно, что именно потеря средств является наиболее частым обвинением, звучащим и в отзывах о «Форекс Оптимум». Многие клиенты сталкиваются с трудностями при выводе средств. (Подробно об этом говорим в следующей части.) В значительно меньшей степени недовольство бывает связано с торговыми условиями и линейкой доступных торговых инструментов. Это и понятно: люди сознательно выбирают то, что подходит им, а, если ошибаются, то сознательно. Наконец, соблюдение условий по различным программам лояльности. Брокер обещает бонусы, и клиент надеется их получить. Однако предоставление бонусных средств связано с выполнением ряда условий, которые бывают прописаны мелким шрифтом где-то внизу страницы документа или сайта. В итоге, когда клиент спрашивает: «А где же обещанные бонусы?», его огорошивают заявлением, что он, оказывается, не выполнил какие-то условия: по лотности,

по количеству сделок,

по финансовым инструментам и т.д. И бонусы сгорают, а вся мощь негодования клиента обрушивается на брокера. Терпеть нельзя вывести. Отзыв о Forex Optimum (FOG) Особо стоит указать на проблемы с выводом средств. Не секрет, что брокеры заинтересованы в удержании средств клиентов на торговых счетах как можно дольше (а лучше навсегда). Часто можно встретить жалобы на компании, которые неделями не могут исполнить заявку о выводе средств, обосновывая свои действия самым причудливым образом. Брокер ФОГ утверждает, что никаких проблем с выводом средств у его клиентов не было и нет. Это и понятно: никто по собственной воле не будет себя пороть на людях. Но если обратиться к отзывам о брокере, то можно найти пару фактов, прозрачно намекающих, что этот грешок за брокером числится. Что делает компания, чтобы исправить это очевидный «косяк»? Знает ли руководство брокера об этих проблемах? Почему некоторые клиенты должны по нескольку недель ждать, когда их сумма наконец придет к ним на счёт? – всё это риторические вопросы, которые, к сожалению, пока остаются без ясного ответа. Остановить нарушение прав потребителей финансовых услуг! К сожалению, нарушение прав потребителей финансовых услуг – остаётся повсеместно распространенным. Люди теряют сбережения у брокеров, не могут добиться возвращения вкладов из обанкротившихся банков, становятся жертвами мошенников, попадают в кабалу микрофинансовых организаций. У рынка форекс с давних пор сложилась не лучшая репутация. Спекулятивные сделки на бирже, снующие туда-сюда продувные бестии-маклеры, воротилы финансового мира типа Сороса и Баффетта, -- все эти явления «мира денег» у иного излишне романтичного человека вызывают чувство отвращения. Но очень многие, напротив, вдохновляются их ярким примером и добиваются реального успеха. Брокер работает по правилам бизнеса: открывает двери для всех, кто хочет рискнуть и получить прибыль. Инвестиции – это всегда определённый риск. И те, кто решается рисковать, как правило, осознают, на что они идут. Иная ситуация с явным мошенничеством. Ему не место на финансовом рынке. Брокеры должны быть предельно честными. Это требование относится и к ФОГ. Надеемся, что настоящий отзыв о «Форекс Оптимум» поможет более объективно взглянуть на проблемы, с которыми сталкиваются клиенты компании, не принимать поспешных решений, сделать правильный выбор и сделать инвестиции действительно прибыльными.

