Слушания по иску "Системы" к "Роснефти" на 330 млрд отложили до 5 апреля

Арбитражный суд Москвы отложил на 5 апреля предварительные слушания по иску АФК "Система" к "Роснефти" более чем на 330,4 млрд рублей.

О том, что предварительное заседание по делу перенесено, передает РИА Новости. Представитель АФК в суде ходатайствовал об отложении дела после 30 марта, "Роснефть" и "Башнефть" это ходатайство поддержали.

Ранее стороны договорились, что "Система" откажется от этого иска после того, как будет полностью исполнено мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан к "Системе" и ее "дочке" "Система-инвест".

- Стороны пояснили, что исполнение мирового соглашения идет в соответствии с графиком, -- говорится в сообщении.

Иск "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" на 330,4 миллиарда рублей поступил в арбитраж 11 декабря. АФК "Система" сообщила, что подала иск о возмещении ущерба от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков. "Роснефть" и "Башнефть", как заявили истцы, предпринимают их с целью необоснованного обогащения, доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам. В то же время АФК сообщила, что по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта.

Представитель крупнейшей российской нефтяной компании, комментируя информацию об иске "Системы", тогда заявил, что "Роснефть" считает нелепым "обращение в суд с претензией на обращение своего оппонента в суд", поскольку право на судебную защиту является фундаментальным в любой правовой системе. Он назвал иск АФК абсурдным и совершенно беспрецедентным.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году.

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.

После получения "Башнефтью" всей суммы стороны обязались отказаться от исков друг другу: "Роснефть" и Башкирия должны отозвать свой иск на 131,6 миллиарда рублей из башкирского арбитража, а "Система" - иск к "Роснефти" на 330,4 миллиарда рублей, поданный в арбитраж Москвы.