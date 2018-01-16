Полигон в Благовещенском районе: Новые подробности

Компания "Регион-Капитал" опровергла доводы председателя Союза экологов Башкирии.

ООО "Регион-Капитал" предоставило в распоряжение редакции документы, которые опровергают ряд доводов из обращения председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова к жителям Благовещенска, ранее распространенного в соцсетях.

Руководитель проекта "Регион-Капитал" А. Фархшатов опровергает в частности высказывание Веселова: "Полигон планируется обустроить на закарстованном участке при крайне высоком уровне залегания грунтовых вод. Это неизбежно приведет в загрязнению подземных вод питьевого качества фильтратом, который будет проникать с уровня полигона".

- Согласно инженерно-геологическим изысканиям (выполняла компания ООО "Граунд-изыскания" в 2016 году по допуску СРО "АИИС" № 01-И-№2298 от 20.01.2015) единственный карстовый участок находится на 5% территории - округлой формы 114 метров на 124 метра, глубиной 2,2 метра, - сообщил А. Фархшатов. - Больше карстовых участков на территории в 42 га не обнаружено. Место суффозионной воронки районировано по результатам инженерно-геологических работ и обозначено на генеральном плане участка. На данном месте не ведется и не предполагается ведение строительных и иных работ.

- Также согласно заключению № 857 Федерального агентства по недропользованию по ПФО от 03.10.2017 об отсутствии на территории участка с кадастровым номером 02:15:091002:28 питьевых и подземных вод и питьевых водозаборов фраза "это неизбежно приведет к загрязнению подземных вод питьевого качества фильтратом, который будет проникать с уровня полигона" - не соответствует действительности, - поясняет А. Фархшатов. - К тому же проектной документацией предусматривается использование инновационного гидроизоляционного материала - бентонитовых матов, которые не пропускают влагу и соответствуют требованиям безопасности.

Он также напоминает, что перед проектированием строительства были проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Далее была проведена государственная экологическая экспертиза проектно-сметной документации на основе этих изысканий.

- В заключении государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ № 2394П от 24.11.2017 г., приняты допустимые уровни воздействия на окружающую среду, обозначены частота и меры по мониторингу за состоянием окружающей среды (почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды), согласно которым контролируются выбросы токсичных веществ, предусмотрена система орошения тела полигона, исключающая возгорание свалочного тела, так как согласно проекту прессованные брикеты будут закрыты глиняным замком через каждые 2 метра, что также предотвратит выбросы свалочного газа, - обращает внимание А. Фархшатов. - Поэтому фразу (Веселова - прим.) "вдобавок жители получат дополнительный источник загрязнения атмосферного воздуха при постоянных выбросах свалочных газов и залповых выбросах токсичных веществ при возгорании свалочных газов" считаем не соответствующей действительности.

Так выглядит глиняный замок.

Также А. Фархшатов обращает внимание на слова А. Веселова: "В интернете не опубликован список экспертов, выдавших явно незаконное положительное решение по проекту".