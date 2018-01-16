Башкирия рассчитывает получить 25 млрд по иску «Роснефти» к АФК «Система»

- Исходя из того, что республика владеет четвертью «Башнефти», то и четверть этого дополнительного дохода, который получит «Башнефть» в виде выплаты со стороны компании АФК «Система», должны прийти в бюджет Башкортостана. Это в теории. Каким образом это будет осуществляться - деньгами, или инвестициями, или ценными бумагами - это все мы будем обсуждать на встрече с руководством «Роснефти», «Башнефти» в ближайшее время. До конца января мы должны будем принять решение, - сказал Рустэм Хамитов.