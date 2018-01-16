Башкирия рассчитывает получить 25 млрд по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, заявил корреспонденту ТАСС, что бюджет региона планирует получить 25 млрд рублей в результате мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система».
- Исходя из того, что республика владеет четвертью «Башнефти», то и четверть этого дополнительного дохода, который получит «Башнефть» в виде выплаты со стороны компании АФК «Система», должны прийти в бюджет Башкортостана. Это в теории. Каким образом это будет осуществляться - деньгами, или инвестициями, или ценными бумагами - это все мы будем обсуждать на встрече с руководством «Роснефти», «Башнефти» в ближайшее время. До конца января мы должны будем принять решение, - сказал Рустэм Хамитов.
По словам Хамитова, регион заинтересован в получении денег, это позволит перекрыть «горячие точки»
- На здравоохранение нам нужно миллиардов 10-12, чтобы самые горячие точки прикрыть и стабилизировать ситуацию, - отметил он.