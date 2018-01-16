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Башкирия рассчитывает получить 25 млрд по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Башкирия рассчитывает получить 25 млрд по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Вчера, 17:32ЭкономикаКонстантин КлимовФото: www.kommersant.ru
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