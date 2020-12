Время первых: как проводит свой юбилейный год Торгово-промышленная палата Башкирии

30-летний юбилей Торгово-промышленной палаты Башкирии выпал на очень сложный период в истории страны.

В этом году исполнилось 30 лет с момента образования Торгово-промышленной палаты Башкирии. Юбилейная дата совпала с очень трудными временами, когда предпринимателям не до пышных торжеств. Вся деятельность Торгово-промышленной палаты РБ на протяжении 2020 года стала демонстрацией возможностей, влияния и доброй воли этой общественной организации, объединяющей сегодня уже более 1200 членов. Так объединился бизнес Торгово-промышленная палата Башкирии была создана 27 ноября 1990 года. В те годы она стала одной из первых территориальных палат в России. ТПП Башкирии подписала генеральное соглашение между правительством республики, объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов Башкортостана на 2000-2001 годы об общих принципах согласованного проведения социально-экономической политики. С 2002 года при ТПП начал действовать Третейский суд. С 2009 года Палата приступила к идентификационной экспертизе товаров двойного назначения. С 2010 года Палата оказывает услуги по проведению почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов. Таковы этапы большого пути. Сегодня ТПП РБ - это самое крупное бизнес-объединение в Республике Башкортостан. В него входит на условиях членства 1201 предприятие малого, среднего и крупного бизнеса РБ. Перед лицом общей угрозы Предприятия-члены ТПП Башкирии не остались в стороне от помощи попавшим в беду людям в период пандемии коронавируса. С марта по ноябрь 2020 года был оказан большой объем социальной помощи. Это 100 тыс. масок, которые были переданы в волонтерский центр «Наша забота» (для граждан, находящихся в группе риска 65+, и с хроническими заболеваниями). Приобретены планшеты для детей из малообеспеченных семей (обучающихся в онлайн-формате). Это 13 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. респираторов медицинского класса FPP3 и 220 тыс. масок, которые на безвозмездной основе были переданы предприятиям республики, осуществляющим непрерывную деятельность. Это 500 тыс. погонных метров специальной ткани, которая была приобретена в Узбекистане и передана предприятиям региона для пошива многоразовых масок. Это медицинская мебель, которая была передана в Республиканскую детскую клиническую больницу. Это десятки тысяч продуктовых наборов, выделенных для малоимущих семей Уфы, Сибая, Акъяра, Нефтекамска, Давлеканово, Салавата, Кумертау и Салаватского района. Если говорить более предметно, то, начиная с марта текущего года, 47 предприятий республики шили защитные костюмы и были загружены в три смены. Работа была организована совместно с Министерством промышленности и энергетики РБ. На безвозмездной основе удалось обеспечить защитными костюмами такие региональные организации, как МВД по РБ, АО «Международный аэропорт «Уфа», ГУП "Башавтотранс" РБ, Министерство ЖКХ, Республиканский клинический онкологический диспансер и районные больницы. В качестве благотворительной помощи защитные костюмы были направлены в Карачаево-Черкесскую Республику и соседние регионы. С 23 марта 2020 года в ТПП РБ работает горячая линия для предпринимателей. За все прошедшее время было обработано более 18000 звонков и проведено более 700 письменных консультаций. Оформлено свыше 200 заключений о форс-мажорах для региональных предприятий, что спасло компании от банкротства и штрафных санкций на общую сумму более 18 миллиардов рублей. Все заключения о форс-мажоре оформляются для предприятий бесплатно. Вовремя подставить плечо Поддержка предпринимателей всегда являлась одной из приоритетных задач ТПП РБ. За 30 лет работы накоплен большой опыт оказания информационно-консультационных, образовательных и юридических услуг, организации мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательской деятельности и продвижения продукции бизнеса на внешние рынки. Например, только за IV квартал 2020 года было: реализовано три федеральных образовательных проекта: обучающая программа «Азбука предпринимателя» (для людей, которые хотят начать свой бизнес с «нуля» или реализовать новый бизнес-проект); обучающая программа «Школа предпринимательства» (для действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес) и обучающая программа «Мама-предприниматель» (для женщин, сочетающих профессиональную самореализацию с заботой о семье);

реализовано восемь обучающих семинаров по финансовой поддержке и правовой грамотности, системе налогообложения, повышению производительности труда субъектами малого и среднего бизнеса;

обучено более 200 предпринимателей. Адресно оказаны консультационные услуги по вопросам открытия и развития бизнеса, правовой и финансовой грамотности, бухгалтерскому учету и налогообложению, государственной поддержке, по продвижению продукции и услуг на внутренних и внешних рынках. В рамках федерального проекта «Деловая среда» впервые организовано оказание бесплатных услуг по регистрации субъектов малого бизнеса и открытию счета в автоматизированной информационной системе в отделениях ТПП РБ в Уфе, Белорецке, Октябрьском и Стерлитамаке. В 2021 году планируется расширить географию и открыть отделение в Нефтекамске. ТПП РБ – единственная в Башкирии организация, имеющая лицензию и квалифицированных бизнес-тренеров, аттестованных в Москве в АО «Корпорация «МСП». Руководство к действию После принятия в октябре текущего года федерального закона, регулирующего деятельность торгово-промышленных палат, в Башкирии был принят аналогичный закон. Это событие имеет очень важное значение для работы всех торгово-промышленных палат. Федеральный закон № 349-ФЗ был принят 27 октября 2020 года. Он наделил торгово-промышленные палаты правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и напрямую участвовать в реализации региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Уже 26 ноября 2020 года закон «О Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан» был единогласно принят депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии. Закон учитывает новшества федерального законодательства, а также регламентирует взаимодействие палаты с органами государственной власти и местного самоуправления. 1 декабря 2020 года документ вступил в силу. Инициатором разработки закона стал депутат Госсобрания-Курултая РБ и президент региональной Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов. Это первый региональный закон о ТПП, учитывающий федеральные новшества. Важно отметить, что на сегодняшний день подобные законы действуют в 22 субъектах Российской Федерации, и они уже доказали свою эффективность. Сотрудничество в широком смысле слова Установленные ранее связи и накопленный опыт работы позволили коллективу ТПП Башкирии не снижать темпы внешнеэкономической деятельности даже в условиях карантинных мер. Спектр деятельности на данном направлении оказался весьма широк. Одним из важнейших мероприятий стало подписание соглашения с турецким институтом по стандартам и метрологии OIC/SMIIC. ТПП Башкирии оказалась единственной российской организацией, заключившей соглашение подобного рода, которое дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества (в него входят 57 государств). В будущем это позволит региональному производителю заключать выгодные контракты с зарубежными организациями. Сейчас в связи со сложной экономической ситуацией данная услуга предоставляется бесплатно всем предпринимателям, а впоследствии она будет бесплатна для членов ТПП РБ. Специалисты нашего департамента «Халяль» прошли обучение в Малайзии и имеют международный сертификат. ТПП РБ предоставляет юридическую и финансовую гарантию качества проводимой сертификации. Мы не просто «выехали и посмотрели», мы несем ответственность за содержание в продукте ДНК запрещенных по исламским нормам составов: антибиотиков и запрещенных ингредиентов животной продукции, отметил президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов. В 2020 году вопреки глобальным проблемам были подписаны контракты о взаимодействии с коллегами из Румынии и Узбекистана, а также с Торгово-промышленной палатой и Союзом торговых палат и бирж Турции, объединяющим более 1,5 млн. членов. У нас нет цели просто подписать международное соглашение, для нас важен результат – это подписанные контракты наших предприятий-членов с зарубежными компаниями, прокомментировал Тимур Хакимов. Помимо этого, в актив ТПП Башкирии можно записать такие реальные результаты внешнеэкономической деятельности, как более 200 проведенных консультаций по международной и межрегиональной деятельности, 20 консультаций по содействию в выдаче карт АТЭС, 40 бесплатных (для членов палаты) услуг по поиску и проверке зарубежного контрагента, а также визовое сопровождение иностранных партнеров, перевод и лингвистическое сопровождение организаций. Инвестиционный потенциал крепчает Члены ТПП РБ оперативно получают услуги по широкому спектру вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Для финансирования крупных проектов ТПП РБ активно сотрудничает с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ) в рамках заседаний экспертного совета, который по итогам комплексной экспертизы принимает финальное решение о финансировании, доработке или отклонении проектов. Наиболее значимыми являются проекты: УАПО (проект «Техническое перевооружение механообрабатывающего, термического, инструментального производства, участка вырубки и гибки, испытательной станции АО «УАПО» с учетом диверсификации выпускаемой продукции»); АО «Салаватстекло» («Производство зеркал»); АО НПФ «Геофизика» («Разработка отечественного скважинного пластоиспытателя в открытом стволе»); АО «Белорецкий металлургический комбинат», («Внедрение наилучших доступных технологий, направленных на повышение эффективности сталепроволочно-канатного производства БМК»); АО «БПО «ПРОГРЕСС» («Модернизация производства для серийного монтажа бескорпусных радиодеталей»). Принимая во внимание востребованность и эффективность такого инструмента поддержки, ТПП Башкирии направила в адрес регионального правительства предложение об увеличении капитализации Фонда развития промышленности РБ. Кроме того, в начале года ТПП РБ успела провести 22 международных приема российских и иностранных делегаций. А позднее, в августе и сентябре, в ТПП РБ были приняты крупные европейские инвесторы с соблюдением всех санитарных норм. Представителям ТПП Башкирии, в свою очередь, удалось посетить Молдову, Узбекистан, Румынию, выехать в Турецкую республику. Очень важными событиями стали онлайн-встреча с Союзом палатных и товарных бирж и подписание меморандума (7 октября), создание кафедры “Международные отношения” в УГНТУ (26 октября) и многие другие мероприятия. При этом у руководства Торгово-промышленной палаты Башкирии и её членов имеется немало планов на будущее. 2020-й год доказал, что трудности для этого бизнес-сообщества не могут стать непреодолимой преградой. Только цифры В 2020 году в состав Торгово-промышленной палаты РБ вступили 102 новых предприятий, на них работают 2963 человек. Общее число членов ТПП на сегодняшний день – 1201 предприятие. По этому показателю ТПП Башкирии держит пальму первенства в стране. ТПП Башкирии является лидером среди региональных палат по результатам конгрессно-выставочной деятельности. ТПП Башкирии - единственной среди российских торгово-промышленных палат, получившей аккредитацию в Росстандарте. В ТПП Башкирии действуют 13 департаментов, 75 сотрудников, работают три отделения в городах Октябрьский, Стерлитамак и Белорецк.

