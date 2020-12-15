Время первых: как проводит свой юбилейный год Торгово-промышленная палата Башкирии

В будущем это позволит региональному производителю заключать выгодные контракты с зарубежными организациями. Сейчас в связи со сложной экономической ситуацией данная услуга предоставляется бесплатно всем предпринимателям, а впоследствии она будет бесплатна для членов ТПП РБ. Специалисты нашего департамента «Халяль» прошли обучение в Малайзии и имеют международный сертификат. ТПП РБ предоставляет юридическую и финансовую гарантию качества проводимой сертификации. Мы не просто «выехали и посмотрели», мы несем ответственность за содержание в продукте ДНК запрещенных по исламским нормам составов: антибиотиков и запрещенных ингредиентов животной продукции, отметил президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов.