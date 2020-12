Производитель тяжелых станков из Краснодара усиливает позиции на рынках России

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) выпускает оборудование по госконтрактам на общую сумму более 370 млн рублей. Недавно новые станки были переданы крупным заказчикам из Екатеринбурга и Челябинска.

Об активной работе ЮЗТС по производству обрабатывающего оборудования в рамках заключенных государственных контрактов рассказали в пресс-службе завода. Здесь уточнили, что общая сумма «портфеля» госзаказов на предприятии превышает 370 млн рублей. Несмотря на объективные сложности текущего года, заводчане стараются четко выдерживать все сроки, выполнять все обязательства. Факты это подтверждают. В частности, ЮЗТС изготовил и отправил для Машиностроительного завода имени Калинина (в Екатеринбурге) новый токарно-карусельный станок. Он предназначен для обработки деталей сложного профиля. Договор между ЮЗТС и крупнейшим предприятием Урала в своем сегменте был заключен в рамках госконтракта. Впервые в истории станкостроения Кубани приемка оборудования проходила «по удаленным каналам связи». Сегодня, в условиях непростой эпидемиологической обстановки и угрозы распространения COVID-19, такой подход становится обычной практикой. Несколько дней в цехах ЮЗТС работали видеокамеры. Специалисты завода с разных ракурсов снимали процесс испытания токарно-карусельного станка и пересылали «видео» в Екатеринбург. Коллеги южан от завода Калинина внимательно изучили полученные материалы и прислали свое одобрение. Второй станок аналогичного типоразмера, но менее сложной комплектации ЮЗТС изготовил и отправил для завода «ТРУБОДЕТАЛЬ» (в Челябинске) — крупнейшего в России по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов. Предприятие входит в состав Объединенной металлургической компании (ОМК). Приемка, погрузка и отправка оборудования проходили в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм. В пресс-службе ЮЗТС отметили, что сейчас завод выступает в качестве поставщика и по другим госконтрактам. Каждый такой заказчик Южного завода тяжелого станкостроения — лидер в своем рынке. Например, в ноябре 2020 года ЮЗТС выиграл конкурс на производство карусельно-обрабатывающего центра для ПАО «ОДК-Кузнецов» — крупнейшего в России производителя авиационных и космических двигателей. Ранее краснодарское предприятие заключило государственный контракт с АО «Концерн «Океанприбор» — интегрированной структурой, объединившей научный и производственный потенциал РФ в сфере гидроакустики. Еще в ЮЗТС полным ходом идет работа над выполнением госзаказов для «Уралвагонзавода» и ПАО «Пролетарский Завод» (Санкт-Петербург). Для справки, ООО «ЮЗТС» создано в Краснодаре в 2016 году на базе завода имени Г. М. Седина, который при СССР выпускал токарно-карусельные станки и экспортировал их в 65 стран. В пору рыночных преобразований кубанское предприятие переживало тяжелые времена. Опыт, знания и навыки, которыми обладали воспитанники славной сединской школы не должны были кануть в Лету. Возрождение на Кубани тяжелого станкостроения произошло благодаря приходу на площадку профильного инвестора и при реальной поддержке правительства РФ и администрации края. Сегодня ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы в энергетическом и атомном машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, металлургии и др. отраслях. В 2019 году завод вошел в число экспортеров Юга: поставил в Латвию и на Кубу три станка. Сейчас в производстве находится 12 токарно-карусельных станков различной степени сложности: от обыкновенных до обрабатывающих центров с ЧПУ. Стратегическая цель владельцев и руководства завода — занять в России до 25% рынка тяжелого машиностроения. Планы амбициозные, но вполне достижимые. Тем более, что определенную роль в этом играет и федеральный центр. Так, в первой половине 2020 года Минпромторг РФ присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя. Благодаря этому, у Южного завода есть преимущество при поставке своих станков для российских предприятий с госучастием.

