Производитель тяжелых станков из Краснодара усиливает позиции на рынках России

Для справки, ООО «ЮЗТС» создано в Краснодаре в 2016 году на базе завода имени Г. М. Седина, который при СССР выпускал токарно-карусельные станки и экспортировал их в 65 стран. В пору рыночных преобразований кубанское предприятие переживало тяжелые времена. Опыт, знания и навыки, которыми обладали воспитанники славной сединской школы не должны были кануть в Лету. Возрождение на Кубани тяжелого станкостроения произошло благодаря приходу на площадку профильного инвестора и при реальной поддержке правительства РФ и администрации края. Сегодня ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы в энергетическом и атомном машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, металлургии и др. отраслях. В 2019 году завод вошел в число экспортеров Юга: поставил в Латвию и на Кубу три станка. Сейчас в производстве находится 12 токарно-карусельных станков различной степени сложности: от обыкновенных до обрабатывающих центров с ЧПУ. Стратегическая цель владельцев и руководства завода — занять в России до 25% рынка тяжелого машиностроения. Планы амбициозные, но вполне достижимые. Тем более, что определенную роль в этом играет и федеральный центр. Так, в первой половине 2020 года Минпромторг РФ присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя. Благодаря этому, у Южного завода есть преимущество при поставке своих станков для российских предприятий с госучастием.