В минэкономразвития Башкирии назначен новый заместитель

Им стал бывший начальник Управления инвестиционной деятельности данного ведомства.

Сегодня, 15 декабря, с утра коллеги поздравляют с повышением нового заместителя министра экономического развития Башкирии Айрата Фахретдинова. Распоряжение о его назначении подписал глава правительства республики Рустэм Марданов.

Как уточняется в официальном сообщении, новый замминистра будет заниматься вопросами стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Башкирии, инвестиционной деятельности и координировать реализацию республиканских госпрограмм.