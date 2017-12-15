В минэкономразвития Башкирии назначен новый заместитель

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Им стал бывший начальник Управления инвестиционной деятельности данного ведомства.
Сегодня, 15 декабря, с утра коллеги поздравляют с повышением нового заместителя министра экономического развития Башкирии Айрата Фахретдинова. Распоряжение о его назначении подписал глава правительства республики Рустэм Марданов.
Как уточняется в официальном сообщении, новый замминистра будет заниматься вопросами стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Башкирии, инвестиционной деятельности и координировать реализацию республиканских госпрограмм.
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Известно, что Айрату Фахретдинову 30 лет, он окончил УГАТУ. До назначения на новую должность занимал пост начальника Управления инвестиционной деятельности Минэкономразвития РБ.
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