Центробанк понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку.

Как пишет издание Dni.ru, теперь она равняется 7,75% годовых.

До этого показатель был на уровне 8,25%.

Сообщается, что уровень инфляции составляет 2,5%, а к концу 2018 года он приблизится к 4%.