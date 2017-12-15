Центробанк понизил ключевую ставку
Сегодня, 16:11Экономика
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Банк России снизил ключевую ставку.
Как пишет издание Dni.ru, теперь она равняется 7,75% годовых.
До этого показатель был на уровне 8,25%.
Сообщается, что уровень инфляции составляет 2,5%, а к концу 2018 года он приблизится к 4%.
В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о том, что регулятор собирается понижать ключевую ставку поэтапно, чтобы не оказывать давление на экономический рост.
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