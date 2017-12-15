Центробанк назначил в Промсвязьбанке временную администрацию
Сегодня, 16:02Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Банк России назначил Промсвязьбанку временную администрацию.
Как пишет издание Dni.ru, это сделано для оказания поддержки и будущего развития деятельности кредитного учреждения.
Сообщается, что банк работает в обычном режиме. По величине активов он занимает девятую позицию среди банков России.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей