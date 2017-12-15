Хамитова попросили помочь устроить еще один горнолыжный комплекс в Башкирии

В Иглинском районе Башкирии около села Манагор может появится горнолыжный комплекс. Это возможно, если региональные власти помогут построить дорогу и мост.

Несколько лет назад зарубежный инвестор планировал построить здесь горнолыжный комплекс. Однако проект не был реализован по причине разрушения моста через реку Лемезу во время паводка 2010 года. Об этом рассказал местный фермер Шамил Зарипов на личном приеме у Рустэма Хамитова.

В 2010-2011 годах за счёт внебюджетных источников началось возведение нового моста, но из-за нехватки средств оно было приостановлено. На сегодняшний день нет проекта объекта, на продолжение работ нужно более 50 миллионов рублей. Заасфальтировано лишь 6 километров дороги из 22. Деньги нужны только на дорогу и мост, на строительство самих трасс есть потенциальный инвестор.